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余男駕駛座下方疑有打翻粉圓 三峽警深入追查肇事原因

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導
有目擊者當時發現駕駛座下方腳踏墊上有打翻的粉圓等物。記者黃子騰／翻攝
有目擊者當時發現駕駛座下方腳踏墊上有打翻的粉圓等物。記者黃子騰／翻攝

新北市78歲余姓男子前天開車行經三峽區北大國小旁，突不明原因衝撞停等紅燈的機車即過馬路的學生，釀成3死12傷慘劇。余男肇事原因疑雲重重，據傳有目擊者當下發現駕駛座踏墊上有翻倒的粉圓及塑膠碗蓋，是否與肇事原因相關仍待警方調查。

據了解，這起衝撞慘劇發生後，檢警深入調查發現余男肇事前曾在三峽區繞行，肇事路口並非返家路線，為何會繞路以及余男當時身體狀況，甚至是否是路怒症釀禍成為全案調查重點。

據傳事發當時有目擊者發現余男駕駛座腳踏墊上，有疑似打翻的粉圓及紅豆、綠豆等食物，懷疑事發當時余男可能在吃粉圓或是在清理打翻的粉圓。但不清楚是否是肇事原因，警方對此也十分重視正積極調查釐清中，盼能盡速查明肇事原因。

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