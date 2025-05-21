三峽7旬翁駕車釀15死傷悲劇 律師「5建議」提醒受害人儘早做1事

新北市三峽區於5月19日下午發生一起重大車禍，78歲余姓老翁駕駛一輛逾20年老車，在校園附近「保齡球式」高速衝撞正在過馬路的家長與學童，釀成3人死亡、12人受傷的悲劇。事發當時正值學校放學時段，現場一度陷入混亂。肇事老翁目前仍在接受手術治療，警方表示，需待其甦醒後才能進一步釐清事故原因。

對於這起令人痛心的意外，律師蘇家宏在臉書發文指出，「一個孩子養了10多年，愛了10多年，也期盼未來孩子的人生很美好，好像我們的生命也無限的延伸。但是就在這一瞬間，生命就消逝了，父母的生命也嚴重的崩落，這樣的痛苦，是怎麼樣的賠償或多少時間，都沒有辦法給父母公道的」。

蘇家宏律師也向受害者提出五點法律建議，雖然無法挽回失去的生命與傷痛，但應積極透過法律手段尋求正義與補償：

1.受害人可以先請求車輛強制責任險的給付。 2.針對每一個不同狀況的受害人，向78歲的駕駛人求償。 3.聲請假扣押，避免肇事者脫產：若擔心肇事者轉移財產，受害者應盡早向法院聲請「假扣押」，凍結其名下資產，以避免日後求償無門。 4.提起刑事告訴，施以實質壓力：除民事求償外，也可同步提起刑事告訴，對肇事者施加心理壓力。 5.透過法院進行調解：調解可促使對方家屬出面協商，從家族層面達成實質賠償與和解。

蘇律師提醒，若肇事駕駛不幸身亡，則只能針對其名下財產進行求償，無法對其配偶或子女的財產追討。他期盼老翁能清醒過來，說明事故真相，也坦然面對這場憾事，全力賠償每一位受害者與家屬。