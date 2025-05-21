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三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂…家屬回現場喊「寶貝別害怕」

昨動第二次手術…三峽車禍肇事翁仍躺加護病房 傳好轉現況曝光

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三峽車禍肇事翁在加護病房情況好轉 今做筆錄機率仍低

聯合報／ 記者張策蔣永佑王慧瑛／新北即時報導
今天下午到2時30分，過了亞東醫院加護病房探視時間，余妻沒有現身探視。記者王慧瑛／攝影
今天下午到2時30分，過了亞東醫院加護病房探視時間，余妻沒有現身探視。記者王慧瑛／攝影

新北三峽重大車禍肇事余姓老翁昨晚剛完成第2次手術，情況有好轉，傳出有微微張開眼，今天中午有警察進加護病房，要確認余的意識等狀態，若情況合適將盡快到病床邊製作筆錄。

警方表示，余的情況雖然有漸趨穩定，但還不到能做筆錄的程度，今天製作筆錄機會不高。

肇事老翁事發前的行進路徑偏離平時返家的模式，外界好奇老翁當時究竟要去哪，成為要釐清的重點，警方要查明肇事原因，也需要製作余男筆錄，但余目前仍傷重，仍無法表達。

今天下午到2時30分，過了亞東醫院加護病房探視時間，余妻沒有現身探視。

亞東醫院3名傷者中，肇事者余姓老翁目前生命徵象仍不穩定，意識模糊，昨晚完成第2次手術。亞東醫院創傷科主任林恆甫今天中午有到加護病房探視，他說，余姓老翁狀況有漸漸穩定下來。

亞東醫院創傷科主任林恆甫今天中午有到加護病房探視，他說，余姓老翁狀況有漸漸穩定下來。記者王慧瑛／攝影
亞東醫院創傷科主任林恆甫今天中午有到加護病房探視，他說，余姓老翁狀況有漸漸穩定下來。記者王慧瑛／攝影
今天下午到2時30分，過了亞東醫院加護病房探視時間，余妻沒有現身探視。記者王慧瑛／攝影
今天下午到2時30分，過了亞東醫院加護病房探視時間，余妻沒有現身探視。記者王慧瑛／攝影
亞東醫院加護病房外有警察守望，今天中午有警察進加護病房，確認余姓老翁目前情況。記者王慧瑛／攝影
亞東醫院加護病房外有警察守望，今天中午有警察進加護病房，確認余姓老翁目前情況。記者王慧瑛／攝影

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