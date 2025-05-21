三峽車禍肇事翁在加護病房情況好轉 今做筆錄機率仍低

新北三峽重大車禍肇事余姓老翁昨晚剛完成第2次手術，情況有好轉，傳出有微微張開眼，今天中午有警察進加護病房，要確認余的意識等狀態，若情況合適將盡快到病床邊製作筆錄。

警方表示，余的情況雖然有漸趨穩定，但還不到能做筆錄的程度，今天製作筆錄機會不高。

肇事老翁事發前的行進路徑偏離平時返家的模式，外界好奇老翁當時究竟要去哪，成為要釐清的重點，警方要查明肇事原因，也需要製作余男筆錄，但余目前仍傷重，仍無法表達。

今天下午到2時30分，過了亞東醫院加護病房探視時間，余妻沒有現身探視。