三峽車禍醫療進度更新 原無呼吸心跳女童仰賴維生系統

三峽車禍造成多人死傷，新北市土城醫院今說明最新醫療進度，其中55歲吳姓男性今日完成鎖骨與肋骨骨折手術，狀況穩定；2名學童也預計本周五轉入普通病房，另1名OHCA（到院前無呼吸心跳）12歲張姓女童仍仰賴維生系統支持，醫療團隊每日召開跨科會議，研擬最佳照護方案。

土城醫院副院長游明晉表示，吳姓男子於今日接受鎖骨與肋骨骨折復位手術，整體情況穩定。12歲李姓男童與14歲廖姓女童在昨日恢復清醒後，已分別接受骨折手術，預計週五可轉入普通病房，繼續後續復健與觀察。

其中受創最重的12歲張姓女童，當時送醫時為OHCA，經急救後恢復生命徵象，目前雖生命徵象穩定，但仍需仰賴維生系統。游明晉指出，女童病情穩定但仍危重，醫療團隊在土城醫院院長黃璟隆的領導下，每日中午召開跨領域團隊會議研判病況。

參與討論的包含外傷科、整型外科、神經外科、骨科、小兒科、影像診療科與護理部等，力求整合專業判斷，為患者提供最即時且妥適的醫療處置。院方強調，醫護團隊正全力投入救治，也持續與家屬保持密切溝通，共同面對後續醫療挑戰。