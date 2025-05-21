三峽7旬翁駕車暴衝釀3死12傷 大同大學證實為監察人

新北市三峽區19日發生重大車禍，涉嫌肇事的是78歲余姓男子。大同大學校長何明果今天證實，余男為董事會不支薪的公益監察人，任期至明年，將等事件明朗後，再決定如何處理。

新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，共造成3死、12傷，其中包含多名學生，涉嫌肇事的是78歲余姓男子。

有網友發文指，肇事駕駛余男曾任大同公司董事、大同日本公司財務課課長等職務，目前仍是大同大學董事會監察人，任期至115年5月2日。

大同大學校長何明果今天告訴中央社記者，余男確實為大同大學董事會公益監察人，並不支薪，每個學期可能到校幾次，聽取董事會報告或查核預算、決算等，但不會參與校務的運作。

何明果表示，余男的公益監察人任期是到明年屆滿，由於當事人尚未清醒，相關案件也還在調查中，因此要等整起事件明朗後，學校再決定如何處理；如果余男真的有犯錯，屆時會依私立學校法和相關捐助章程等規定，討論是否提前改選。