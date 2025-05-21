三峽車禍引高齡駕照爭議 老盟：應平衡安全與移動權

新北三峽車禍造成重大死傷後，社會關注高齡駕駛制度是否應加強管理。對此，有民團表示，不支持單純以年齡作為駕照管理標準，強調「安全與移動權之間需要平衡」，若貿然僅以年齡下修限制，恐將造成偏鄉高齡者移動困境，甚至引發更多無照駕駛風險。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，高齡者的身體狀況落差極大，不能一概而論，「參加世壯運的長輩也能活蹦亂跳」，與其設死板的年齡門檻，不如強化評估機制與安全駕駛訓練。她表示，目前台灣整體對於安全駕駛訓練的推動仍明顯不足，不僅是高齡者，年輕族群同樣也缺乏教育與機制，應建立更普遍的安駕培力制度。

她坦言，年齡門檻仍有設立的必要，但應與身體狀況綜合評估，「不是一刀切，而是找出開始需要介入健康評估的年齡點，再搭配檢測與訓練，才會比較合理」。

70歲的陳姓男子直言「統計上來看，高齡者的確風險不低，但換證也沒有完全解決問題。」他認為，與其只是限制，不如先「幫高齡者建立一個不用開車也能移動的環境，這可能才是更重要的。」他更憂心，如果一味取消駕照，反而導致「沒有執照還硬上路」，若遇到警察臨檢還要逃逸，「事情就更大條了」。

張淑卿補充，偏鄉地區交通運具匱乏，許多長者依賴機車代步，一旦門檻提高、過程不友善，反而可能使高齡者選擇冒險無照上路，造成保險理賠困難、風險更大、後續處理更麻煩。她也提到，若因此減少出門機會，不僅加劇高齡者孤立，也可能連帶影響長照與子女照顧壓力。

她建議，政府應思考開發高齡者更適用的安全載具，例如具速度限制或輔助裝置的車型，參考國外經驗提出長期規畫。張淑卿強調，「這次事件應成為檢討契機，而不是引發對高齡者的污名或歧視。」