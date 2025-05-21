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三峽重大車禍 綠營立委主任遭網友罵翻…吳琪銘：共同為傷患祝禱

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝

19日下午三峽北大國小路口發生重大交通事故，78歲余姓老翁駕駛汽車暴衝，造成3人不幸罹難、12人受傷的慘劇。立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻，她因此在臉書澄清沒有偏袒肇事者意圖。立委吳琪銘表示現在最重要是共同為傷患祝禱，給予家屬溫暖。

林姿佑事發第一時間趕赴現場，協助救援、並前往收治醫院了解傷患狀況，與家屬共同面對，給所有傷者最妥適的醫療支援。在現場受訪時並表示肇事者熱心公益、疑似心臟病，被民眾批評「難怪綠營噤若寒蟬、老人+有黨證、噁心綠共」等語。

吳琪銘表示，事故現場情況混亂，為求有效救援，立即聯繫消防署，全力投入救災工作並指揮調度。很感謝在場所有，老師、消防人員、民意代表及熱心民眾都積極參與搶救行動，大家盡所有努力爭取黃金救援時間。

媒體報導吳琪銘地方助理接受媒體採訪，發表其個人看法，引發民眾觀感不佳；林姿佑已公開說明並向社會大眾致歉，現在最重要是，共同來為傷患集氣祝禱，並給予家屬溫暖關懷。

吳琪銘強調，這起悲劇令人痛心。對於高齡駕駛相關政策，交通部已於昨日啟動修法程序。未來其團隊也將持續檢討並強化校園周邊通學步道設施，全面提升行人與學童的交通安全，確保孩子們有一條安全回家的路。

吳琪銘說，相信社會大眾都是良善並呼籲不要彼此誤解，做不必要的渲染解讀，余姓肇事者，相關違法情節，造成傷害，必須接受司法訴究，沒有任何人能私自護航。最後我們共同為逝者哀悼，祈願傷者早日康復。

立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻，她因此在臉書澄清沒有偏袒肇事者意圖。記者李定宇／翻攝
立法委員吳琪銘北大區主任林姿佑現場受訪時說肇事者熱心公益、疑似心臟病等，發言被網友罵翻，她因此在臉書澄清沒有偏袒肇事者意圖。記者李定宇／翻攝

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