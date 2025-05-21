懷疑三峽車禍翁「雙腳開車」 女同事喊「我也這樣」嚇壞他：駕訓班沒教？

新北市三峽區日前發生重大車禍，高齡駕駛高速衝撞造成3死12傷。有網友和同事討論車禍新聞，懷疑肇事老翁「可能雙腳開車」才暴衝，沒料到女同事卻回說雙腳開車很正常，還自曝「我也是雙腳開車」，讓原PO驚呆了。

原PO在PTT車板震撼發文，「很多人覺得雙腳開車才是正確的？」他透露和同事聊起三峽車禍，他懷疑老翁可能雙腳開車，一腳油門、一腳煞車才暴衝，女同事卻不解，還表示「雙腳開車很正常，我也是」。他才驚覺，「真的很多人雙腳開車，一腳油門，一腳煞車」，原PO感嘆，「現在駕訓班都沒教開車要用單腳嗎？」，引起熱烈討論。

PO文一出，網友驚呆，「今天才知道有人用雙腳開車」、「上駕訓班都跟我說要單腳開車耶！考駕照雙腳開車直接扣32分」、「一直以為雙腳開車是都市傳說，結果發現超多人這樣還洋洋得意」、「雙腳開車拜託貼張貼紙，讓我們閃」，「看到推文還覺得車禍跟70歲是主因嗎？一堆人覺得雙腳開自排車很合理」、「 一堆恐怖三寶，看推文看得我好害怕」。

不少人都有認識雙腳開車的人，「重點是那些人還說自己反應很好，左右腦很發達」、「一堆三寶會暴衝不是沒有原因的，雙腳開車跟腳踏墊卡油門」、「其實雙腳開車真的很多，台灣駕照雞腿換的不是叫假的」、「以前遇過友人說他雙腳開車，我堅決不坐他開的車，嚇都嚇死」。

有人認為雙腳開車是開自排車養成的習慣，但也遭網友打臉。「踩離合器才能用到左腳，不可能雙腳開」、「賽車手雙腳開，是因為賽車都手排」、「我開純手排車，左腳只踩離合器，右腳從來不會踩錯油門煞車，用左腳踩煞車的應該吊銷駕照」。

也有人覺得雙腳開車不符合人體工學，「雙腳開的人不覺得兩腳都靠右邊姿勢怪怪的嗎」、「雙腳開車，左腳要斜向右踩，身體不會歪一邊嗎？」、「全世界100%的量產自排車都是設計成用單腳開車的，為什麼有人要用錯誤的駕駛方式開車呢？」

有網友分享防禦駕駛觀念，「單腳開本來就是一種防衛駕駛，腳隨時置於煞車踏板上，催油門才移動到加油踏板，專注於一隻腳上以防不小心閃神踩錯，而慣用兩腳的回神時常會兩腳同時踩，如果不小心左腳先放車子出力更大超級危險，而且單腳操控更能讓注意力易於轉移到手煞車上」。

在安全操駕觀念中，油門、煞車踏板都應該用右腳來踩，在汽車駕照路試規則中，若以左腳控制煞車踏板會扣分（身心障礙者特製車除外），且可連續扣分。而就汽車構造設計來看，儘管煞車踏板在油門左側，但位置仍較靠近右邊，就是為了方便右腳能控制油門、煞車。