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哀思持續漫延 民眾湧入事故現場獻花、寫卡片悼念

中央社／ 新北21日電

新北市三峽19日下午發生重大車禍，讓社會揪心難過。許多民眾主動到現場獻花和寫卡片悼念，這個哀思持續漫延，追思的角落也擴大面積成為花海。

這場車禍奪去2名女童及1名母親的生命，震撼畫面讓許多年輕人及為人父母者有很深的感受，因此，不少民眾陸續來到事發現場表達哀悼。路口的公園擺滿了鮮花、各種零食飲料，玩偶，追思卡片，數量漫延開來。

有民眾在現場擺放蠟燭及便利貼、筆，讓許多人抒發情緒及哀思，也有人到場放置抄寫的佛經，甚至站在一旁唸經迴向，沒有人大聲說話，因為都已化為縷縷哀思傳達擴散。為了讓鮮花及食物放久一點，有民眾自發的組裝起棚架。

從桃園來的林小姐對中央社記者表示，大家很重視這件事情，她覺得如果只是聚焦在高齡駕駛上面會有點失焦，進而撻伐高齡駕駛，其實不是每名高齡駕駛都會這麼做，希望大家可以理性看待這件事情。找出問題並從根本去解決。

來自永和的戴先生表示，他本身也是救難人員，常從事山林救護，因此，對於事故也很感嘆，對2名女童遭遇感到不捨，所以才會帶著妹妹一起來獻花表達哀思，希望2名小妹妹都能在天上快樂和菩薩一起修行。

車禍

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