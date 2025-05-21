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三峽車禍引高齡駕駛關注 學者：家庭是最早的守門人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者蘇健忠／攝影
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者蘇健忠／攝影

新北三峽車禍釀3死12傷，引發社會對高齡駕駛制度的熱議。專家表示，事故原因尚未釐清，社會輿論過早將焦點鎖定在高齡身分，可能誤判問題本質。他也呼籲面對長輩的駕駛能力變化，家庭應提高敏感度、主動關心與勸說，從源頭預防悲劇發生。

台北大學社會工作學系教授曾敏傑指出，目前已有醫師與親友指出肇事者疑有心理或認知方面的異常，開車行為與平時反差甚大，這些線索可能比年齡本身更接近事故根源。他強調，一個成熟社會應該等待完整調查報告出爐，逐步釐清是先前傳出的心血管疾病、心理疾病還是其他因素導致事故，再進行制度討論，「太早將矛頭指向高齡，恐讓討論失焦。」

他認為，年齡當然可以被納入駕照管理的檢討方向，但更該配合完整數據與跨年齡層肇事率進行分析。「日本研究就指出，年輕人開車的危險性有時高於高齡者。」曾敏傑說，政府應善用資料，進行科學化、制度化的調整。

此外，他強調家庭在高齡駕駛管理中的角色。他指出，真正最了解長輩身體與反應能力的人，是天天生活在一起的家人。「不要等到法律介入，家人就能先做判斷與阻止。」他建議，家庭成員可透過觀察駕駛行為改變，及早溝通、勸說與介入，甚至可以採取實際行動，例如暫收車鑰匙、提供交通補助等。

「為了長輩，為了家庭，為了社會安全，我們不能輕忽每一位正在老化的駕駛者是否仍適合開車，」曾敏傑表示，家庭的作用比起法律一條線的切割是更重要的，這起個案給社會一個警訊，也提供一個機會，去重新思考高齡化社會中家庭、法律與制度之間的角色與連結。

車禍

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