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三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂...家屬回現場喊「寶貝別害怕」

聯合報／ 記者李定宇張策王慧瑛／新北即時報導
新北三峽車禍釀3死12傷悲劇，造成多個家屬破碎，連日來有不少民眾到現場自發性獻花、寫卡片。記者李定宇／攝影
新北三峽車禍釀3死12傷悲劇，造成多個家屬破碎，連日來有不少民眾到現場自發性獻花、寫卡片。記者李定宇／攝影

新北三峽重大車禍釀3死12傷，昨有3人出院，尚有9人住院中。土城醫院目前收治4人，尚有3人在加護病房，一名女學生家人今天帶著病人的衣服到現場，聲聲呼喚「寶貝不要害怕，快回醫院治療」，讓人聽了揪心。

目前還在住院的傷者分別是亞東醫院3人、土城醫院4人、恩主公醫院2人，亞東醫院3名傷者中，肇事者余姓老翁目前生命徵象仍不穩定，意識模糊，昨晚完成第2次手術。亞東醫院創傷科主任林恆甫今天中午有到加護病房探視，他說，余姓老翁的狀況有漸漸穩定下來。

在亞東醫院的其餘傷者包含14歲劉姓女學生右大腿骨折、內出血等，仍在亞東醫院加護病房，將再動下一階段的手術治療。15歲女學生輕傷在一般病房，但她驚嚇過度，內心受創嚴重，院方有安排專業的心理諮商等資源，家屬也持續陪伴。

新北市立土城醫院副院長游明晉說，該院收治5名傷患，其中1名女性輕傷患者已在昨天出院，目前該院有照顧3名傷患在加護病房，其中2位已經清醒，原本到院前沒生命跡象的張姓女學生已慢慢穩定，這幾天是關鍵期。另有55歲男性骨折，預計今天手術完成復位。

新北三峽車禍釀3死12傷悲劇，造成多個家屬破碎，連日來有不少民眾到現場自發性獻花、寫卡片。記者李定宇／攝影
新北三峽車禍釀3死12傷悲劇，造成多個家屬破碎，連日來有不少民眾到現場自發性獻花、寫卡片。記者李定宇／攝影

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