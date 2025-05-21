快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

三峽車禍現場疏導交通 機車行兄弟：盡力做能做的

中央社／ 新北21日電

新北市三峽北大國小外19日重大車禍釀多人死傷，附近機車行老闆陳蘇偉、哥哥陳國寶立刻疏導交通，避免二次事故，並喊「有人會CPR嗎？」陳國寶今天說，只是盡力做能做的事。

三峽區北大國小外19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。事故現場附近的機車行兄弟陳國寶、陳蘇偉回憶，當時聽聞巨響，在遠處看到余男駕車暴衝，機車被撞飛。陳國寶接受中央社訪問時說，他與弟弟立刻趕到現場，同時也請家人打電話叫救護車。

陳國寶說，路口車輛多，「我們能做的第一件事就是幫忙攔車，用我們的人肉阻擋來車」，當下仍有車輛硬要過，他們請車輛迴轉，並來回奔波疏導車流，避免二次事故，也協調出讓救護車進入的動線，想把握救援時間，一分一秒都不想浪費。

談起事發現場，陳國寶忍不住紅了眼眶，哽咽地說，看到現場多人倒地，其中多名學童受傷，當下只想到要「快」，大喊「有人會CPR（心肺復甦術）嗎？」他說，現場穿著導護老師背心也一起大聲詢問，很多人前來幫忙，分頭進行CPR、疏導四面來車。

陳國寶說，其中遭撞的機車騎士是他的客人，當時機車稍微壓到受傷學童，弟弟陳蘇偉趕快先去把車子移開，家長即使受傷，也先到孩子身邊查看。他說，身為父母，看到這一幕，非常痛心。對於第一時間投入協助救援，陳國寶強調，他們只是盡力做能做的事。

車禍

延伸閱讀

三峽大車禍肇事老翁手術住院 兩分局重兵24小時戒護中

三峽車禍 現代版衝撞天尊…受天宮盼大家「眼中有路、路上有他人」

賴清德悼三峽車禍不點交部 王鴻薇：因陳世凱是愛將？

三峽車禍祭品滿溢 憂烈日曝曬、下雨 公所現場架帳篷

相關新聞

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

新北市三峽區19日下午4點發生重大車禍，肇事者說要回到北大特區住家，行車路線卻是遠離北大特區，引發外界質疑，當地居民表示...

悲劇非偶然？三峽翁「路怒症」早現端倪 前同事：寡言的他開車像變了個人

5月19日新北市三峽區北大國小前，發生震驚全台的車禍事件，78歲余姓老翁因不明原因，高速衝撞正下課行經該處的學生與家長，釀成3死12傷悲劇。一名自稱老翁的前同事出面爆料，對方過往的「瘋狂行徑」…

高齡駕駛爭議多！日政府做法促250萬老人放棄駕照 作家認：台灣難解決

日前新北市三峽發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成3死12傷的慘劇，引起眾人對高齡駕駛的質疑。

三峽車禍重點非年齡！財經專家指國外已強制裝AEB「交通部要睡多久」？

財經專家李柏鋒昨(20)日在臉書表示，此次致命的車禍追根究柢非關年齡，眼觀日本、歐盟都已強制新車必須安裝AEB（自動緊急煞車），台灣的交通部到底還要睡多久？

三峽車禍引高齡駕駛關注 學者：家庭是最早的守門人

新北三峽車禍釀3死12傷，引發社會對高齡駕駛制度的熱議。專家表示，事故原因尚未釐清，社會輿論過早將焦點鎖定在高齡身分，可...

三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂...家屬回現場喊「寶貝別害怕」

新北三峽重大車禍釀3死12傷，昨有3人出院，尚有9人住院中。土城醫院目前收治4人，尚有3人在加護病房，一名女學生家人今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。