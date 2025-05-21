三峽車禍立委籲強化學區道路安全設施 交長：加速進行

三峽重大車禍舉國震驚，除外界質疑各縣市的通學巷弄限速不一致，立委認為通學巷弄硬體設施應加強，並建議成立評鑑小組，實際評估地方政府改善情形；交通部長陳世凱今表示，會特別關注通學廊道的精進，並加速進行。

陳世凱今赴立法院交委會報告並備質詢，多數立委關注三峽車禍事故後續作法，其中，針對通學區硬體設施精進措施，李昆澤提出4點建議。

立委李昆澤指出，針對學區周邊道路安全設施，建議強化周邊道路安全設施；學區周邊路段或接送區沿線應設置減速丘；學區周邊行人穿越道應設置在庇護島，以及路口設置防撞路擋；協調有空間的校區，在交通動線外的地方，設置安全接送區或封閉的車輛禁行區，僅供接送車輛進入。

立委林俊憲表示，交通部訂定「校園周邊人行空間改善參考指引」，但地方政府未採用。觀察日本作法，在校園周邊通學入口處增設路面標字，並告知該段道路為通學道；另外，通學道路口也會布設減速墊或減速丘型行人穿越道，除有速度控制效果外，還提高兒童通行時的能見度。

林俊憲認為，我國也應參考日本作法，交通部應與內政部合作，並要求地方政府改善學區須有整體性規畫，建議成立評鑑小組，實際評估地方政府改善情形。

陳世凱表示，都市計畫區內的通學區，將由內政部跟地方政府合作改善，都市計畫外的地方，會由交通部補助一部分，民眾尤其關注通學廊道，後續會加速進行改善。

至於通學區限速不一致部分，交通部說，現行規範，依「行人交通安全設施條例施行細則」，學區且為行人優先區，「強制」限速不高於20公里；學區但非行人優先區，「建議」限速不超過30公里。