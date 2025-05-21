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三峽大車禍肇事老翁手術住院 兩分局重兵24小時戒護中

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
新北市三峽3死12傷車禍肇事余翁仍在板橋亞東醫院住院手術無法應訊，警方目前分別由三峽及板橋2分局布署重兵，輪派警力24小時戒護中。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片
新北市三峽3死12傷車禍肇事余翁仍在板橋亞東醫院住院手術無法應訊，警方目前分別由三峽及板橋2分局布署重兵，輪派警力24小時戒護中。圖／示意圖，非當事人，聯合報系資料照片

新北市三峽前天發生余姓老翁駕車高速衝撞放學人潮，導致3死12傷重大車禍，檢警雖完成初步蒐證，但余翁至今仍在板橋亞東醫院住院手術無法應訊，由於他獨自開車釀禍，真正肇事原因只有他能解釋，警方目前分別由三峽及板橋2分局布署重兵，輪派警力24小時戒護中。

目前檢警已完成大部分的前置蒐證，包括輕傷者、目擊者、傷亡者家屬和余妻等人筆錄，沿途監視器、行車記錄器畫面蒐集，以及余翁所有醫療病歷、相關病史的資料調閱，並著手分析，但由於事發時車上只有余翁一人，事故原因唯有他一人才能向檢警說明。

但余翁從案發自撞分隔島，便陷入昏迷，住進亞東醫院後已接受第二次手術，至今無法接受檢警訊問，警方考量他是全案唯一關鍵人物，加上連日來民怨沸騰，因此部署重兵在余翁病房外戒護，務求萬無一失。

據了解，戒護余翁病房的警力，目前由主要偵辦車禍案的三峽警分局，和亞東醫院所在的板橋警分局共同24小時嚴密看守，一天分為3個8小時，輪流由2分局視勤務繁重程度，機動調派派出所、警備隊或偵查隊員警前往現場戒護。

2分局各自負責的8小時中，再細切為每2小時換一次班，同時採「雙哨」模式，每次安排2名員警同時在場戒護，對2分局警力都是相當大的考驗。至於何時解除戒護，恐怕至少要等余翁康復、甦醒，能接受檢警訊問為止，一切都要視檢察官辦案需要而定。

車禍

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