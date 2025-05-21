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三峽車禍 現代版衝撞天尊…受天宮盼大家「眼中有路、路上有他人」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
三峽重大車禍造成嚴重傷亡，松柏嶺受天宮在臉書發文，呼籲大家把行車當成修行，手握方向盤更要尊重生命。圖／取自受天宮臉書專頁
三峽重大車禍造成嚴重傷亡，松柏嶺受天宮在臉書發文，呼籲大家把行車當成修行，手握方向盤更要尊重生命。圖／取自受天宮臉書專頁

新北市三峽19日發生重大車禍，78歲余姓男子駕車衝撞行人及機車駕駛，造成3死12傷，讓國人不捨。松柏嶺受天宮也在臉書發文，提醒大家把行車當成修行，手握方向盤不只是快意馳騁，也掌握生命，盼大家「心中有神、眼中有路、路上有他人」。

南投縣松柏嶺受天宮主祀「北極玄天上帝」，是台灣玄天上帝進香中心，信徒眾多。白沙屯媽祖月初進香回鑾，200年來首度進入南投縣，受天宮破例開廟迎接白沙屯媽駐駕，促成神祇首度交流的歷史時刻，「媽祖婆與玄天上帝聊天」，更讓信眾津津樂道。

三峽重大車禍讓國人震驚、難過，受天宮也在官方專頁發文，嚴重車禍造成多人無辜傷亡，令人不捨，願太乙救苦天尊接引生方，家屬得慰，傷者早日康復。

受天宮表示，除了情緒，大家也該靜下心來問自己，是否未曾把行車當成一種修行？「當我們手握方向盤，操控的不只是自己的快意馳騁，同時也掌握你我他的生命，是何等重要的事」。

「太上洞玄靈寶業報因緣經」有云「…酒肉葷穢，乘其車馬直入道場，逼近天尊…舉意運心，皆犯明科…」心浮氣躁、搶快爭道、不顧他人安全恣意耍帥、各種路怒症...不就是現代版「衝撞天尊」的舉意運心嗎？不只違法，更觸犯天神地祇，都是惡業的累積。

松柏嶺受天宮誠心呼籲，行車前清心、勿躁、勿怒，如入壇前焚香；禮讓行人、遵守號誌，就是積陰德、護他人；千萬不要讓「快一秒」，換來一生遺憾。

受天宮表示，願玄天上帝庇佑天下人行車平安、行人平安；願亡者得度、傷者得癒，家屬得安，「願我們心中有神，眼中有路，路上有他人」。

對於這則貼文，引發不少回響，有網友稱讚松柏嶺受天宮是「最認真的宮廟小編」，「果然是跟著上帝公的小編，寫進心裡去了」，還有人建議，可以將此圖製作成海報、車用貼紙，販售或分送給大家，「很棒的提醒」。

三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨。記者李定宇／攝影
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