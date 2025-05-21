下修換照年齡「中南部長者怎麼活」立委籲提供公共小黃

三峽重大死傷車禍釀3死12傷舉國震驚，交通部昨宣布下修高齡駕駛換照年齡至70歲，另未來將補助繳回駕照者購買T-PASS通勤月票用費，偏遠地區可使用幸福巴士及幸福小黃機制。但立委質疑，並非所有人都使用TPASS，建議提供每月固定次數或金額的公共小黃；交通部長陳世凱承諾3個月內研議。

交通部昨宣布下修高齡駕駛換照年齡至70歲，另為鼓勵高齡駕駛繳回駕照，將補助繳回駕照者TPASS通勤月票費用，但台大醫院小兒部退休醫師李秉穎說，偏鄉高齡人口比率高，但交通資源稀缺，無公車可搭，「不給他駕照怎麼活？走路嗎？」認為下修換照年齡恐讓偏鄉長者失去交通自由，付出極大成本但預防效果有限。

陳世凱今赴立法院交委會報告並備質詢，多名立委關心高齡駕駛繳回駕照後的替代方案。立委李昆澤及林俊憲均指出，交通部祭出自願繳回駕照補助TPASS措施，但中南部公共運輸不普及，成效恐不高，建議提供每月固定次數或金額的公共小黃，當月未使用完不累積至下個月，對中南部長者較有實質幫助。

陳世凱表示，偏鄉地區各鄉鎮縣市都有幸福巴士、幸福小黃，而TPASS已納入幸福巴士及幸福小黃，透過預約就能使用；陳世凱強調，對民眾來說更重要的是普及性，至於每月免費的次數，因涉及經費預算編列問題，因此將在3個月內進行研議。

針對幸福巴士及幸福小黃運行狀況，交通部說，目前所有鄉鎮市僅剩台東縣綠島鄉、金門縣烏坵鄉2處沒有公共運輸。綠島鄉已向公路局提出幸福巴士的申請，而烏坵鄉則因屬軍事地區，且島上僅15人居住，所以沒有公共運輸的需求。