獨／三峽車禍肇事老翁住家被起底 社區命案多…居民嘆不幸

新北市三峽北大國小旁19日發生老翁駕車衝撞學生，造成12傷3死意外，肇事老翁住家也被網友起底，而該社區過去曾經發生多起跳樓、溺斃、燒炭等自殺事件，社區總幹事對此表示，今年3月才剛接此社區保全業務，不熟悉余姓夫妻。

總幹事只說，今天一早就看到余妻趕出門，但並不知道余妻去哪裡。

該社區距離老翁維護的三角公園僅數百公尺遠。經查社區過往曾發生至少兩次父母攜子燒炭、溺斃，跳樓等不幸事件，如今社區又發生住戶在附近開車撞死3人，讓周邊居民都感嘆「這社區也太詭異了」。

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