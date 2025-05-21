車輛是否強制加裝ADAS 陳世凱：3個月內研議

新北三峽發生嚴重車禍釀死傷，多名立委建議應該強制車輛裝設先進駕駛輔助系統（ADAS）。交通部長陳世凱今天表示，新車幾乎都已有ADAS，舊車是否強制加裝，會在3個月內研議。

立法院交通委員會今天審查及處理114年度中央政府總預算關於交通部、數位發展部及行政院公共工程委員會主管預算凍結案。

國民黨立委洪孟楷表示，三峽嚴重車禍的行車路線長達400多公尺，顯示車輛主動防護的部分也需要加強，以日本為例，有強制長者車輛裝防暴衝裝置、防撞輔助系統等。

民進黨立委李昆澤建議高齡換照應該參考日、韓、美、澳等建立分階段換照制度，且應該要效仿日本、歐洲及加拿大等其他國家，要求新車配備或舊車強制加裝ADAS並補助經費。

對此，陳世凱說，目前新車都有加裝ADAS，而高齡使用者大部分使用的是舊車，因此會朝舊車補助加裝ADAS系統研議。

不過，陳世凱表示，這部分牽扯到預算規模，可能金額會相當龐大，因此會在3個月內研議後提出。

另外，陳世凱表示，鼓勵高齡者繳回駕照方面，除了有TPASS補助外，也會參考委員建議補助高齡者每月固定搭乘計程車次數且不累積等部分，也都會在3個月內研議。