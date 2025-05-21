「不要怕，快樂地去當小天使」 死者母給孩子的卡片有洋蔥

新北三峽車禍釀3死12傷悲劇，造成多個家屬破碎，連日來有不少民眾到現場自發性獻花、寫卡片，也放上死者喜愛的紫色鮮花。一名死者母親在卡片中寫到「媽媽愛妳，希望妳不要怕，快樂地去當小天使」，讓人看了揪心。

此次15名死傷者中，有9名三峽國中學生，其中2名女學生死亡，另有1人重傷仍在土城醫院加護病房，這幾天是關鍵時期。

這場突如其來的意外，發生在平凡放學路上，造成社會很大衝擊，民眾自發性發起追思行動，現場擺滿鮮花、零食，還有許多卡片，向死傷者致哀、集氣，也為家屬打氣。

一名死者的媽媽透露孩子喜歡紫色鮮花，市議員江怡臻團隊協助去找來紫色桔梗，有一名死者母親寫到「爸爸媽媽、阿公阿嬤都會好好生活，我們永遠以妳為榮，超級宇宙無敵愛妳」，字字句句都是血淚。