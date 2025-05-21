三峽重大車禍 議員江怡臻：市府正式啟動對肇事者求償
三峽重大車禍案，新北市議員江怡臻今表示，市府各單位已陸續啟動相關機制，全力協助受害者家屬爭取權益，並提供醫療、保險、心理與生活照顧等多元支援。
江怡臻指出，在法律求償部分，新北市法制局已聯繫犯罪被害人保護協會新北分會，正式啟動對肇事者的求償程序，目前正整理相關資料並進行撰擬訴狀，盼透過司法途徑保障被害者及家屬的正當權益。
保險理賠方面，江怡臻表示，依113學年度學生團體保險條款，教育局及承保單位國泰人壽已成立專案小組，正主動與學校及家屬聯繫，協助辦理後續理賠程序，力求儘速完成理賠作業，減輕家屬經濟壓力。
社會局已指派各社福中心人員全面進駐收治醫院，提供受傷學生與家屬必要的物資與生活協助，並安排心理輔導與福利諮詢。傷者出院後，社福人員也將持續進行家訪與關懷，協助家庭穩定復原。
相關消息曝光後，不少市民在社群留言表達肯定與支持，指出認真的市議員、妳是最棒的，辛苦了。
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