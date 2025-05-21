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三峽車禍悲劇 侯友宜：加嚴換照檢測、三方向協助家屬

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，駕照換發年齡從75歲下修至70歲是正確方向，同時成立專案小組，從醫療、學業到法律三方面全力協助傷者與家屬。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今表示，駕照換發年齡從75歲下修至70歲是正確方向，同時成立專案小組，從醫療、學業到法律三方面全力協助傷者與家屬。記者張策／攝影

三峽車禍釀3死12傷悲劇，新北市長侯友宜今表示，市府將全面檢討高齡駕駛管理，駕照換發年齡從75歲下修至70歲是正確方向，將強化感知測驗與行為評估，同時成立專案小組，從醫療、學業到法律三方面全力協助傷者與家屬。

侯友宜指出，高齡駕駛安全管理制度需更嚴謹，除了下修年齡門檻，也會強化感知測驗與駕照換發過程的檢測訓練，「讓高齡者換照過程中，能確保具備安全駕駛能力，保護用路人安全。」他強調，相關細則將加速訂定與落實。

針對傷者與家屬的協助，侯表示，已在第一時間於醫療端啟動一對一支援，包括醫療服務、心理輔導及社工介入，並與家屬持續雙向溝通，協助處理醫療照護、就學安排與後續法律問題。

學業方面，教育局已啟動與學生對接，提供學習支持與情緒輔導；法律層面，市府則與民間團體、被害人保護協會合作，提供法律諮詢與訴訟協助，成立律師服務團隊協助家屬追究民刑事責任與賠償事宜。

侯也強調，市府專案小組將協助家屬釐清事故來龍去脈，並與檢察官、警方密切合作，「刑事偵查要徹底、責任要釐清，該究責就究責，民事賠償部分也會依法辦理假扣押，保障被害人權益。」

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