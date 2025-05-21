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獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

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獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市三峽區19日下午4點發生重大車禍，肇事者說要回到北大特區住家，行車路線卻是遠離北大特區，引發外界質疑，當地居民表示，老翁左轉的路口後方就是他經常維護的公園，他應該是要該迴轉到公園。

新北市北大國小旁路口，19日下午4點發生重大車禍造成12人受傷三人死亡，肇事老翁當天中午跟太太說要回到北大特區家中，肇事路線卻是遠離北大特區，引發外界議論老翁到底要去哪。

當地居民指出，該名老翁平常擔任環保志工，負責維護的花園就是龍恩里的三角公園，而該公園的所處位置就在老翁左轉的正後方，老翁當時在學成路應該是要迴轉到公園而非左轉，疑似左轉時不慎擦撞到分隔島，倒車又猛撞後車。

重大車禍發生時，就有網友貼出他在附近屢次將座車違停紅線的照片，批評他交通守法習慣不佳。至於是否是路怒症發作，居民表示也只能等檢警查清楚。

余姓老翁常在三角公園擔任環保志工，被網友起底經常開車違停紅線。圖／取自批踢踢實業坊（Pemperor 派蘿派蘿得第一)
余姓老翁常在三角公園擔任環保志工，被網友起底經常開車違停紅線。圖／取自批踢踢實業坊（Pemperor 派蘿派蘿得第一)
圖右為老翁從學成路左轉國慶街方向，圖左的三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影
圖右為老翁從學成路左轉國慶街方向，圖左的三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影
三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影
三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影
三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影
三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影
三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影
三角公園是老翁擔任環保志工的維護公園。記者李定宇/攝影

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