高齡駕駛爭議多！日政府做法促250萬老人放棄駕照 作家認：台灣難解決

日前新北市三峽發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成3死12傷的慘劇，引起眾人對高齡駕駛的質疑。日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生指出，日本也曾發生過高齡駕駛的車禍事故，日本政府為避免發生同樣悲劇，呼籲老人放棄駕照並給予不少優惠，5年間約有250萬的75歲以上老人放棄駕照。

日本作家「日本人的歐吉桑」下坂泰生在臉書粉專發文，最近三峽發生的車禍新聞，讓他想起在2019年日本池袋一位87歲老人開車引起的嚴重車禍，造成2死9傷，這起事件改變了日本社會，許多民眾希望可以訂定不讓老人開車的規定。

日本駕照原本採用5年以內必須更新的制度，事件發生後引起日本政府重視，2022年之後制度變嚴格，75歲以上的老人若沒有安全開車的能力和技巧，警察不會更新駕照，沒有通過測試以後就不能開車。

日本政府更新制度後，從2019~2024年這5年間，75歲以上老人放棄駕照的約有250萬人，因為政府增加給予放棄駕照的老人優惠，包括計程車、巴士、飯店、餐廳、銀行、醫療…等等，政府和民間公司呼籲放棄駕照的重要性加上優惠，「這麼多日本老人放棄駕照的背景就是他們努力的功勞」。

不過，下坂泰生認為，台灣沒有更新駕照的制度，放棄開車的老人應該不會減少，再加上台灣交通除了台北外，沒有像日本大城市這麼方便，沒有開車會非常不方便，「我認為在台灣解決這些問題有點難」。

下坂泰生表示，騎車出門時，每次都想著有一天可能會成為車禍的被害者或是兇手的覺悟，交通工具是方便的東西也是人生夥伴，但也可能變成武器，希望這種悲劇以後也不要發生。

網友紛紛表示，「車禍跟老人無關，是人品跟心理因素啊，習慣會違規的人，他一樣常常在違規，而且他還肇逃，知道要先逃就不是年紀的問題，就不想負責啊」、「台灣老人沒放棄駕照就已經一堆乘車優惠了，很難再製造誘因，何況大眾運輸網絡跟人行道無障礙設施也不完善，老人家出門也真的是不方便」、「日本的做法絕對值得我們借鏡」、「如果老人堅持要駕照，應該要兒女、親戚簽擔保書，出事就全責負擔」、「台灣有問題的不只老人喔，大概全年齡都需要定期審查，但再怎樣也防不了無照駕駛」。