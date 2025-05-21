換照年齡擬下修至70歲 李來希批：欺老政策又一樁
新北三峽區日前發生重大事故，交通部推出三大變革，其中包括研擬下修換照年齡至70歲，最快明年上路。全國公務人員協會前理事長李來希質疑，個案事故詳情未明，卻已先下結論，是歧視老人的欺老政策又一樁。
李來希指出，欺老政策來得又快又急，個案事故詳情未明，卻已下了結論，是肇禍的人太老了？所以立刻想到限制老人開車？交通部立刻就公布欺老政策，請問配套措施做好了嗎？偏鄉交通不便的地區老人是要被困死在自己的家園嗎？
李來希質疑，人民在超過70歲的時候，立刻被判定為智能不足的人？行為舉止立刻受限，這樣的假設不嫌妄斷了嗎？有些人不明就裡、胡亂主張剝奪老人的行動自主權。
他提到，1987年他在美國剛買新車不到一周，就發生碰撞事故，事故對方是一位美國白人老太太，高齡82歲，雙方身體沒有損傷，但車輛受創，警方判定是他的過失，因未在鄉間交叉路口設有STOP Sign前停車觀望所致，因此認賠。
李來希說，開車會犯錯的不是只有老人，而是像他當年那樣的年輕人，沒聽過美國人民開車到了70歲時就要換照，這是典型的年齡歧視，交通部長決策時請想清楚。
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