三峽車禍交通部下修換照年齡 李秉穎：偏鄉長者怎麼活

新北市三峽區19日發生重大車禍，78歲余姓駕駛在放學期間，駕車於三峽國小外衝撞人群，造成3死12傷，交通部昨天宣布將下修高齡換照年齡，由現行75歲下修至70歲。對此，台大醫院小兒部退休醫師李秉穎說，危險駕駛案件「要看數據不該看個案」，且下修換照年齡恐讓偏鄉長者失去交通自由，付出極大成本但預防效果有限。

李秉穎67歲，前年從台大醫院退休，仍擔任疾管署預防接種諮詢小組召集人。他表示，就像疫苗副作用分析，是看群體數據，不會因為一位病人接種疫苗，隔天心肌梗塞，就判定是疫苗引起，駕照患者年齡訂定，應考量各年齡層重大致死車禍發生機率，並進行原因分析，「若高齡真的是危險因素，要禁止駕駛都可以，但一切必須有科學根據。」

李秉穎說，偏鄉高齡人口比率高，若下修駕駛換照年齡，「不給他駕照怎麼活？走路嗎？」偏鄉地區交通資源稀缺，沒有公車可搭，長者總不能每次出門都叫計程車，即使針對不能換照的駕駛，給予TPASS等交通票券優惠，但偏鄉就是沒有交通資源，長者仍無法利用。偏鄉老人駕車不便，限制長者駕駛，付出很大成本，但預防效益可能是每年減少一兩件交通事故，建議需有完整效益分析。

「最危險的駕駛是年輕氣盛亂開車，或不太會駕車的人。」李秉穎提到，自己數次差點被不打方向燈任意轉彎轎車撞大，駕駛都是非高齡，但不懂安全駕駛者，台灣總是以個案推論所有人，未來若二、三十歲駕駛造成嚴重車禍，是否也要修法禁止此年齡層民眾駕車？