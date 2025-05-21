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影／交通部鼓勵高齡駕駛繳銷駕照 研擬補助交通費

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
交通部長陳世凱針對三峽老人開車衝撞案，仍重申台灣已進入高齡化社會，高齡駕駛問題可參考日本等國家經驗解決，朝鼓勵長者繳銷駕照，降低換照年齡至70歲。記者曾原信／攝影
交通部長陳世凱針對三峽老人開車衝撞案，仍重申台灣已進入高齡化社會，高齡駕駛問題可參考日本等國家經驗解決，朝鼓勵長者繳銷駕照，降低換照年齡至70歲。記者曾原信／攝影

針對三峽余姓長者開車撞人案，交通部部長陳世凱上午出席立法院交通委員會前，受訪時表示除研擬降低長者換照年齡至70歲，未來朝鼓勵長者主動繳銷駕照，搭乘大眾運輸工具，交通部也正在研擬補助方案。

【中央社／台北21日電】

根據交通部統計，推出高齡換照政策後，高齡肇事率仍逐年上升。交通部長陳世凱今天說，過去10年，年長者肇事比例微幅增加，未來會用更有效且科學方式來檢驗駕駛方面的能力。

立法院交通委員會今天審查及處理114年度中央政府總預算關於交通部、數位發展部及行政院公共工程委員會主管預算凍結案。

會前交通部長陳世凱接受媒體聯訪表示，台灣進入超高齡社會，而日本提早10到15年，因此日本的高齡換照經驗值得台灣參考，未來修法方向會比照日本，將換照年齡從現行的75歲降到70歲。

陳世凱指出，高齡駕駛重點在年長者安全駕駛輔助跟輔導要做好，尤其反應速度，因此也將推出補助，鼓勵長者註銷駕照，搭乘公共運輸。

陳世凱表示，整體駕照改革都要做，跟這次三峽車禍沒有必然關係，包含年輕人考照、高肇事率、回訓制度及高齡者換照制度等都在改革方向。

根據交通部統計，推出高齡換照之後，高齡駕駛肇事者比逐年上升，對此，陳世凱表示，過去10年來，年長者的肇事比例的確有增加一點，因此推出的換照方法就是希望可以降低年長者肇事事故數字，未來要用更有效且更科學的方式來檢驗駕駛方面的能力，包含危險感知、認知能力等都是未來重要的要項。

交通部長陳世凱針對三峽老人開車衝撞案，仍重申台灣已進入高齡化社會，高齡駕駛問題可參考日本等國家經驗解決。記者曾原信／攝影
交通部長陳世凱針對三峽老人開車衝撞案，仍重申台灣已進入高齡化社會，高齡駕駛問題可參考日本等國家經驗解決。記者曾原信／攝影

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