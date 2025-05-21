高齡換照／加州把關70歲以上駕駛 兼顧用路權益與公共安全

新北市三峽重大車禍引發對高齡駕駛的討論。美國加州對70歲以上駕駛加強把關，換照須通過視力檢查，必要時重新筆試或路考，另設通報與評估機制，允許有條件駕駛，以保障高齡者的用路權益。

美國對駕駛資格的把關依照各州不同。以加州為例，普通小型車駕照效期為5年，每5年須換照一次，多數情況下可透過線上或郵寄方式更新駕照，但70歲以上須親自辦理。

加州對高齡駕駛加強把關，70歲以上的長者每5年續照時，要親自到現場，進行視力測驗，確認身體狀況適合開車；若有違規、通報紀錄，監理單位得要求筆試和路考。

加州監理單位「機動車輛管理局」（DMV）規定，醫師、家屬、執法人員或一般民眾均可通報疑似不適任駕駛，監理單位接到通報後，將啟動駕駛能力的重新評估。

評估程序包括面談、視力測驗、筆試和道路考試。完成評估之後，DMV可決定是否核發駕照，或在必要情況下限制駕駛條件。

為顧及高齡者的用路權益，DMV在重新評估後，得視情況採取部分限制方式，例如僅限白天駕駛、禁止上高速公路，或要求定期提交醫療報告，以兼顧行動自主與公共安全。

為鼓勵高齡駕駛人提升安全意識，加州推動多項配套。監理單位建議年長者主動安裝自動煞車、倒車雷達、車道偏移警示等輔助系統，降低事故風險。

另一方面，年滿55歲的駕駛人若完成經認證的熟齡駕駛安全課程，可獲得結業證書，向保險公司申請保費折扣，幅度介於5%至15%。