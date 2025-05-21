快訊

聘任爭議／大學法遭挑戰？教評會外設「第四審」引反彈

老翁疑「路怒症」上身釀3死車禍…情緒難冷靜怎辦？醫教2招解套

美中角力下人口悄轉變 日本史上首見中國人「大遷移」

日本1場車禍促使250萬75歲長者放棄駕照 他曝關鍵原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本2019年至去年，多達250萬名75歲以上長者主動放棄駕照。圖為日本東京等公車的民眾，與新聞無關。聯合報系資料照片
日本2019年至去年，多達250萬名75歲以上長者主動放棄駕照。圖為日本東京等公車的民眾，與新聞無關。聯合報系資料照片

新北市三峽重大車禍，交通部擬將高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，預計明年上路。而日本2019年的東京「池袋暴走」事件，讓日本政府和民眾重視高齡駕駛安全問題。日籍網紅下坂泰生在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，日本2019年至去年有250萬名75歲以上長者主動放棄駕照，「因為日本政府加強向放棄駕照的老人的優惠」。

「日本人的歐吉桑」表示，2019年日本東京池袋發生1名87歲駕駛引起的2死9傷車禍，而這起車禍引起日本對於高齡駕駛安全的討論，也有民眾要求禁止老人開車的聲浪。不少長者擔心因為年紀大而肇事、願意交回駕照，意味著以後不能再開車，而2019年至2024年5年期間，有250萬名75歲以上長者交回駕照。

他表示，日本政府重視這起車禍，日本駕照採用更新的制度，5年以內必須換駕照，2022年之後制度變得嚴格了，75歲以上的老人沒有安全開車的能力跟技巧的話，不會更新駕照。「老人沒有通過這些測試，以後不能開車」。

為什麼會有250萬名長者主動放棄駕照？「日本人的歐吉桑」表示，因為日本政府為了鼓勵高齡駕駛者放棄駕照，提供誘因，加強配套措施，例如提供計程車、巴士折扣，還有飯店、餐廳、銀行、醫療、法律服務等生活優惠。政府和民間齊力合作，呼籲長者放棄駕照的重要性，「這麼多日本老人放棄駕照的背景，就是他們努力的功勞」。

「日本人的歐吉桑」表示，不過台灣沒有更新駕照的制度，放棄開車的老人人數應該不會下降。而且台灣交通除了台北市以外，不像日本大城市交通方便，沒有開車可能一般生活變成非常不方便。就算規則變得非常嚴格，他認為還是會有人不理會、繼續開車。

「我認為在台灣解決這些問題有點難，在台灣常見轉彎時候死也都不會開方向燈的人」，「日本人的歐吉桑」表示，開方向燈是基本的規則，也是保證周圍旁邊人的安全禮儀動作，連不願意開方向燈的人，怎麼可能擔心別人的安全，當肇事者的風險？「我相信沒有關心別人安全的人，偏偏絕對不會放棄駕照吧」。

「日本人的歐吉桑」表示，不管日本或台灣，自認絕對不會當兇手的思考的人都不少，他幾乎每天在台灣騎車，每次出門他都有所覺悟，有一天他可能成為車禍的被害者，也可能會兇手。交通工具是方便的東西，也是人生的夥伴，但是變成武器的可能性，希望這種悲劇以後也不要發生。

網友表示，「我很欣賞這樣的政策，會用另一個利多，鼓勵你放棄原有的習慣」、「看來日本政府真的做了很多事願意讓老人主動放棄駕照，但是台灣現在的官員只會到醫院看看傷患，然後開開空頭支票，然後就沒有然後了」、「真的好希望台灣全面檢討考照制度，但政策通常都做半套」、「台灣有問題的不只老人喔，大概全年齡都需要定期審查，但再怎樣也防不了無照駕駛」、「不管接下來會如何，但我會提醒自己，老了發現自己的判斷力下降到一定程度，就自己知道不要再開車」。

車禍

延伸閱讀

高齡駕駛肇事件數創7年最高 交長陳世凱曝1原因

吃早餐、過馬路都會被撞！他痛批台灣交通像「絕命終結站」

日本頻傳外國人開車釀禍 外國駕照更換制成焦點

日本公債陷入崩跌危機 衡量投資人興趣關鍵指標跌至近13年新低

相關新聞

三峽車禍檢警蒐證 余翁返家繞路成疑點

新北市三峽區前天發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成三死十二傷慘劇，檢警昨天完成初步蒐證，發現余翁肇事前曾在三峽區繞行，肇事...

從不遲到的她被撞飛…三峽小兄妹痛失母親

新北市三峽重大車禍三名死者中，二人是三峽國中一年級同班女學生；另一名四十歲洪姓婦人是要去北大國小接讀小六的女兒遇死劫，孩...

肇事翁曾衝人行道 撞傷母嬰

新北市余姓老翁開車衝撞人群釀重大死傷，至昨晚仍在亞東醫院加護病房治療，生命徵象仍不穩定；余五年前就曾駕車衝上人行道撞傷人...

「食物多到達超商1個月貨量」三峽車禍現場哀悼亂象 祭品滿溢屢見違停

新北市三峽19日下午發生重大車禍，造成3死12傷的慘劇，許多民眾在知曉相關事件後自發前往現場悼念死者，並準備了鮮花、零食、娃娃等祭品。

吃早餐、過馬路都會被撞！他痛批台灣交通像「絕命終結站」

新北市三峽區19日發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成3死12傷慘劇，關於交通安全問題，再次引發網友熱議。一名網友發文，列舉出近期發生的嚴重事故，每次法官都是判「過失致死」，批評政府和交通部對交通安全毫無作為，並呼籲台灣學日本提高考照難度，發生車禍導致過失致死應「終身不得開車」。

日本1場車禍促使250萬75歲長者放棄駕照 他曝關鍵原因

新北市三峽重大車禍，交通部擬將高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，預計明年上路。而日本2019年的東京「池袋暴走」事件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。