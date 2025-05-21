日本1場車禍促使250萬75歲長者放棄駕照 他曝關鍵原因

新北市三峽重大車禍，交通部擬將高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，預計明年上路。而日本2019年的東京「池袋暴走」事件，讓日本政府和民眾重視高齡駕駛安全問題。日籍網紅下坂泰生在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，日本2019年至去年有250萬名75歲以上長者主動放棄駕照，「因為日本政府加強向放棄駕照的老人的優惠」。

「日本人的歐吉桑」表示，2019年日本東京池袋發生1名87歲駕駛引起的2死9傷車禍，而這起車禍引起日本對於高齡駕駛安全的討論，也有民眾要求禁止老人開車的聲浪。不少長者擔心因為年紀大而肇事、願意交回駕照，意味著以後不能再開車，而2019年至2024年5年期間，有250萬名75歲以上長者交回駕照。

他表示，日本政府重視這起車禍，日本駕照採用更新的制度，5年以內必須換駕照，2022年之後制度變得嚴格了，75歲以上的老人沒有安全開車的能力跟技巧的話，不會更新駕照。「老人沒有通過這些測試，以後不能開車」。

為什麼會有250萬名長者主動放棄駕照？「日本人的歐吉桑」表示，因為日本政府為了鼓勵高齡駕駛者放棄駕照，提供誘因，加強配套措施，例如提供計程車、巴士折扣，還有飯店、餐廳、銀行、醫療、法律服務等生活優惠。政府和民間齊力合作，呼籲長者放棄駕照的重要性，「這麼多日本老人放棄駕照的背景，就是他們努力的功勞」。

「日本人的歐吉桑」表示，不過台灣沒有更新駕照的制度，放棄開車的老人人數應該不會下降。而且台灣交通除了台北市以外，不像日本大城市交通方便，沒有開車可能一般生活變成非常不方便。就算規則變得非常嚴格，他認為還是會有人不理會、繼續開車。

「我認為在台灣解決這些問題有點難，在台灣常見轉彎時候死也都不會開方向燈的人」，「日本人的歐吉桑」表示，開方向燈是基本的規則，也是保證周圍旁邊人的安全禮儀動作，連不願意開方向燈的人，怎麼可能擔心別人的安全，當肇事者的風險？「我相信沒有關心別人安全的人，偏偏絕對不會放棄駕照吧」。

「日本人的歐吉桑」表示，不管日本或台灣，自認絕對不會當兇手的思考的人都不少，他幾乎每天在台灣騎車，每次出門他都有所覺悟，有一天他可能成為車禍的被害者，也可能會兇手。交通工具是方便的東西，也是人生的夥伴，但是變成武器的可能性，希望這種悲劇以後也不要發生。

網友表示，「我很欣賞這樣的政策，會用另一個利多，鼓勵你放棄原有的習慣」、「看來日本政府真的做了很多事願意讓老人主動放棄駕照，但是台灣現在的官員只會到醫院看看傷患，然後開開空頭支票，然後就沒有然後了」、「真的好希望台灣全面檢討考照制度，但政策通常都做半套」、「台灣有問題的不只老人喔，大概全年齡都需要定期審查，但再怎樣也防不了無照駕駛」、「不管接下來會如何，但我會提醒自己，老了發現自己的判斷力下降到一定程度，就自己知道不要再開車」。