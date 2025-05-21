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三峽車禍導護老師大喊「誰會CPR」 議員促強化全民訓練

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市三峽區北大國小旁昨發生嚴重車禍，女學生跪地CPR畫面震撼。圖／讀者提供
新北市三峽區北大國小旁昨發生嚴重車禍，女學生跪地CPR畫面震撼。圖／讀者提供

新北市三峽重大死亡車禍，一名導護老師大喊「誰會CPR（心肺復甦術）」，加上現場女學生跪地協助傷者CPR畫面讓人心碎。新北市多名議員質疑新北全民CPR訓練推廣不足，另防災士有1萬多名，但多數為現任公務員都有本分工作，發生重大死傷案件，恐難以分身到場負擔緊急任務。

衛生局長陳潤秋表示，衛生局與消防局持續推廣全民CPR，去年CPR與AED（自動體外心臟電擊去顫器）訓練共計舉辦1642場，共計有20萬7000多人次訓練。

消防局長陳崇岳則說，全民CPR是他們的目標，包括市府首長、一般民眾與公職人員警消都有接受訓練；防災士全國3萬多人，新北就有1萬多名，在校園部分除了針對特教老師，也考慮將體育老師列入訓練目標。

李余典在昨天議會質詢時指出，三峽事故事發當下，導護志工高喊有沒有人會CPR，其中一名傷者也因為立刻有人加入協助而獲救。

李余典說，台北市由健康服務中心、聯合醫院舉辦，平均一年90場，新北市相關CPR訓練資料，要在網頁翻好幾頁才看得到，另相關課程要機關團體自己湊到一定人數才能申請開課，質疑新北推廣成果略微不足。

市議員張嘉玲議員也請消防局、衛生局一起合作協助教育局，能為導護志工、老師安排訓練學習的課程，給他們更多的輔助，或是在志工的課程上讓他們加分，以鼓勵學習。

李余典也說，新北市目前有一萬多名消防士，三峽重大死傷案件，有無相關消防士支援，市府有沒有辦法調動？

陳崇岳說，防災士推動主要是針對防災社區、認信社區推廣，當天發生狀況後，第一時間通報進來後，消防局立即啟動大量傷病患程序，派出18部救護車到場。

市議員林秉宥指出，目前1萬多名消防士多數是既有的公務人員，或是民政系統鄰里長，一班平民訓練不多，發生重大事故，公務人員本就有自己的本分工作，很難再分身參與救災，應該強化平民培訓。

林也提到，去年30場防災士培訓，有23場在慈濟靜思堂等場地，因場地因素，平民難以受訓，應該讓課程更普及化。

市議員洪佳君也說，防災士雖然今年預計達到1萬3千、明年1萬6千，但是否有相關強化計畫？

陳崇岳回應，他們有針對物業、特教老師、長照、保全等業者強化訓練，目前體育老師尚未列入，考慮列為發展重點之一。

車禍 CPR

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