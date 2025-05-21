三峽車禍3死12傷 侯友宜2天9次赴3醫院探視受害者與家屬

新北三峽重大車禍釀3死12傷，新北市長侯友宜近日多次前往醫院探視傷者，當家屬後盾。市府表示，侯市長2天內9次前往3家醫院皆是探視受害者與家屬，市長完全不認識肇事駕駛。

5月19日事發當天，侯友宜在跑完3家收治死傷者的醫院後，便回到市府主持應變中心會議，他表示，面對此次重大事故後續，市府將啟動「一個家庭就一個專案」計畫，若死傷者是成年人就是社會局為主，若死傷者仍是學生就以教育局為主，全力協助家屬過難關。

新北市社會局副局長許秀能說，依照新北市民意外救助辦法，意外身故救助金為15萬，中低收入戶有30萬，低收入戶身分有50萬。新北市好日子愛心大平台也會持續媒合金錢及物資，提供案家更多支持。

許秀能強調，新北市各社福中心已全面進駐醫院陪伴家屬與傷者，除提供物資穩定生活外，也針對每一案家，個別提供心理輔導資源、福利諮詢，傷者離院後，社福中心也會持續家訪關懷。