快訊

聘任爭議／大學法遭挑戰？教評會外設「第四審」引反彈

老翁疑「路怒症」上身釀3死車禍…情緒難冷靜怎辦？醫教2招解套

美中角力下人口悄轉變 日本史上首見中國人「大遷移」

三峽車禍3死12傷 侯友宜2天9次赴3醫院探視受害者與家屬

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北三峽重大車禍釀3死12傷，新北市長侯友宜近日多次前往醫院探視傷者，為受害者家屬打氣。本報資料照片
新北三峽重大車禍釀3死12傷，新北市長侯友宜近日多次前往醫院探視傷者，為受害者家屬打氣。本報資料照片

新北三峽重大車禍釀3死12傷，新北市長侯友宜近日多次前往醫院探視傷者，當家屬後盾。市府表示，侯市長2天內9次前往3家醫院皆是探視受害者與家屬，市長完全不認識肇事駕駛。

5月19日事發當天，侯友宜在跑完3家收治死傷者的醫院後，便回到市府主持應變中心會議，他表示，面對此次重大事故後續，市府將啟動「一個家庭就一個專案」計畫，若死傷者是成年人就是社會局為主，若死傷者仍是學生就以教育局為主，全力協助家屬過難關。

新北市社會局副局長許秀能說，依照新北市民意外救助辦法，意外身故救助金為15萬，中低收入戶有30萬，低收入戶身分有50萬。新北市好日子愛心大平台也會持續媒合金錢及物資，提供案家更多支持。

許秀能強調，新北市各社福中心已全面進駐醫院陪伴家屬與傷者，除提供物資穩定生活外，也針對每一案家，個別提供心理輔導資源、福利諮詢，傷者離院後，社福中心也會持續家訪關懷。

車禍

延伸閱讀

三峽車禍肇事者跟侯友宜關係良好? 新北市府嚴正駁斥

三峽車禍／違規闖入管制區 議員：5年只開過39張單

三峽大車禍侯友宜赴恩主公探視2傷者 院方：恢復情況良好

影／探視三峽車禍傷者 侯友宜：高齡駕駛換照制度須檢討

相關新聞

三峽車禍檢警蒐證 余翁返家繞路成疑點

新北市三峽區前天發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成三死十二傷慘劇，檢警昨天完成初步蒐證，發現余翁肇事前曾在三峽區繞行，肇事...

從不遲到的她被撞飛…三峽小兄妹痛失母親

新北市三峽重大車禍三名死者中，二人是三峽國中一年級同班女學生；另一名四十歲洪姓婦人是要去北大國小接讀小六的女兒遇死劫，孩...

肇事翁曾衝人行道 撞傷母嬰

新北市余姓老翁開車衝撞人群釀重大死傷，至昨晚仍在亞東醫院加護病房治療，生命徵象仍不穩定；余五年前就曾駕車衝上人行道撞傷人...

「食物多到達超商1個月貨量」三峽車禍現場哀悼亂象 祭品滿溢屢見違停

新北市三峽19日下午發生重大車禍，造成3死12傷的慘劇，許多民眾在知曉相關事件後自發前往現場悼念死者，並準備了鮮花、零食、娃娃等祭品。

吃早餐、過馬路都會被撞！他痛批台灣交通像「絕命終結站」

新北市三峽區19日發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成3死12傷慘劇，關於交通安全問題，再次引發網友熱議。一名網友發文，列舉出近期發生的嚴重事故，每次法官都是判「過失致死」，批評政府和交通部對交通安全毫無作為，並呼籲台灣學日本提高考照難度，發生車禍導致過失致死應「終身不得開車」。

三峽車禍傳直播主到現場搬祭品？過夜暴增1倍…鳥瞰照曝光

三峽發生重大車禍，案發現場擺放大量的紀念品慰問死者，卻傳出有直播主到現場搬祭品，後經了解因現場有許多現煮食物，長期擺放易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。