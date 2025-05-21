【即時短評】給孩童一條安全回家的路 希望不是奢求
新北三峽重大車禍發生在學校旁，突如其來的意外，讓三峽區陷入前所未有的哀傷。走在平凡放學路上，卻永遠回不家，對社會衝擊大，因為每個人都可能成為受害者。悲劇不只奪走3條生命，也留下無數破碎的心，民眾追思卡片寫「願你們的離開，成為改變的起點」，提醒著每一件車禍背後，都是制度與人心的破口。
車禍發生在放學時段，學生邊走邊聊，下一秒就被疾駛而來的車輛撞飛，要騎車要來接孩子的年輕媽媽，也成為輪下亡魂，目擊者形容「現場宛如一場恐怖攻擊」。
新北近年持續持續推動「通學巷2.0」改善計畫，強化相關措施，例如在危險路口調整號誌、增設人行道，搭配人車分離機制，交通局官員曾說，做交通工程的人永遠都有一個夢，那就是「讓小朋友自己走路去上學」，說這是夢，因為真的很難達成。
近年各縣市政府將通學巷視為改善校園周邊秩序解方，從事發後曝光的監視器影片檢視，不只肇事的余姓老翁一輛車闖入通學巷，可見再好的交通政策，若無法真正落實，仍是枉然。如今又發生學生命喪通學路，勢必影響家長放手讓孩子自己走路上學的信心。
事發後，新北市政府交通局官員昨會勘，認為行人保護時相號誌、標線均正常發揮，市長侯友宜也指示團隊思考是否引入「行人優先區」概念，強化減速機制。
近年政府推動通學巷、通學廊道，用意是要給孩子安全回家的路，但相關號誌經常淪擺設，執法難落實，事故地點就被議員指5年多來僅開出39張罰單，民眾多抱持圖方便心態，違停、硬闖、超速亂象無所不在。
一輛失控轎車衝過路口造成的傷害，比許多犯罪還要嚴重，近年毒駕、酒駕造成悲劇層出不窮，高齡駕駛安全管理也要把關，防範高風險駕駛黑名單上路，成為街頭不定時炸彈。
駕駛不是憑一張證照就永遠合法的權利，需要滾動評估、自律與監管的社會責任。一旦駕駛人無法善盡責任，制度就該挺身而出，為其他用路人擋下風險。
此次意外不是一次單純的事故，而是從工程、執法、到用路人長期漠視造成的慘痛結果，從中央到地方該痛定思痛，不僅要正視高齡駕駛管理，更應該從執行面上，全盤檢討通學環境，並提出具體改善方案，針對問題核心對症下藥，無辜犧牲的生命才有價值，也才能還給孩子一條安全上學的路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言