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悲劇非偶然？三峽翁「路怒症」早現端倪 前同事：寡言的他開車像變了個人

聯合新聞網／ 綜合報導
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者蘇健忠／攝影
新北三峽區北大國小旁發生一起重大車禍。記者蘇健忠／攝影

19日下午新北市三峽區北大國小前，發生震驚全台的車禍事件，一名78歲余姓老翁因不明原因，開車高速衝撞正下課行經該處的學生與家長，釀成3死12傷悲劇。一名自稱老翁的前同事出面爆料，對方過往的「瘋狂行徑」，指出他只要一握方向盤，就像變了個人。

根據《鏡報新聞網》報導，該名老翁曾任職大同公司財務長，長年被外派國外擔任要職，退休後則轉任大同大學監護人。據前同事指出，余男過去沉默寡言，個性謹慎低調，但只要手一碰到方向盤，就像是變了個人一樣。

過去數名曾搭過余男車子的同事表示，余男每逢開車就會變得焦躁易怒，與平時壓抑寡言的模樣，簡直判若兩人。有人透露曾見過余男在紅燈轉綠燈後，只因前車慢一秒就會狂按喇叭，也有人表示見過余男被超車後，追罵對方好幾公里，研判余男恐有嚴重的「路怒症」。

據報導指出，余男5年前就曾開車衝上人行道撞傷推娃娃車的行人，此次事發前與其他車輛發生碰撞後加速逃逸，全程猶如失控。一名交通專業的警官表示，根據行車模式與目擊描述，不排除此事件與「路怒症」有關，特徵包括情緒失控、攻擊性行車行為，最終釀成悲劇。

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