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「食物多到達超商1個月貨量」三峽車禍現場哀悼亂象 祭品滿溢屢見違停

聯合新聞網／ 綜合報導
新北三峽前天發生重大車禍釀三死十二傷，民眾到現場獻花悼念，瀰漫哀傷氣氛。聯合報系資料照
新北三峽前天發生重大車禍釀三死十二傷，民眾到現場獻花悼念，瀰漫哀傷氣氛。聯合報系資料照

新北市三峽19日下午發生重大車禍，造成3死12傷的慘劇，許多民眾在知曉相關事件後自發前往現場悼念死者，並準備了鮮花、零食、娃娃等祭品

然而民眾的愛心與思念，似乎有些超出當地的負荷能力，有網友在threads上發文，表示事發現場的供品幾乎占滿了整個草皮。此外，還有人發現因為前來哀悼的人潮眾多，不少汽機車居然直接違停在人行道上，真是相當諷刺。

有網友發文呼籲，希望前來哀悼的民眾不要再帶食物類的祭品，「這個量是超商一個月的訂貨量了，一個禮拜後全部將會丟掉，非常浪費」，帶花跟香就好了。他還進一步爆料，表示三峽區的區長已經開會研議，這些祭品會在頭七當天交由清潔隊全部焚化，等於是「當垃圾燒了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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有人質疑這樣的做法很浪費，認為應該可以將這些祭品分給有需要的群體，但有其他網友解釋，這些食品經過長時間的曝曬，有變質的風險，「食物在大太陽底下曝曬，且維持快七天，內容物就算有大量防腐劑，也沒辦法保證食品的品質，萬一吃出問題，誰來負責又會是一回事」、「大家也別忘了這邊是室外路邊，食物飲料會受到太陽曝曬變質，這幾天又都會達到30度以上高溫，因此沒辦法捐給弱勢或需要的人」。

此外，也有人認為這些食物有「祭品」的性質，也不適合捐贈出去，「假設我獲得捐助收到供品，我會食不下嚥，光是收到就會想起來慘烈的畫面，更別說吃了」。

除了祭品，前來悼念的民眾大量違停也引發網友不滿，而且有人指出在附近就有許多停車場，「草皮是滿了，但道德跟交通意識一樣空空的，一堆違停仔，這些食物怎麼處理？是紀念還是製造新一層亂象」、「其實不止違停還有很多噪音…唉～都半夜兩點了，我以為可以安安靜靜的默哀」、「真的有夠諷刺，現場違停的違停，哀悼品放人行道的一堆（事後有講換到草地上），根本本末倒置」。

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高溫 違停 車禍 祭品 停車場 供品 Threads

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