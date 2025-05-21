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三峽車禍重點非年齡！財經專家指國外已強制裝AEB「交通部要睡多久」？

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市三峽區19日發生余姓老翁開車高速衝撞人群，造成3死12傷慘劇，警方在轎車四周蒐證。 聯合報系資料照
新北市三峽區19日發生余姓老翁開車高速衝撞人群，造成3死12傷慘劇，警方在轎車四周蒐證。 聯合報系資料照

新北市三峽區19日發生余姓老翁開車高速衝撞人群，造成3死12傷慘劇，交通部長陳世凱表示，未來高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，並新增實際訓練課程，預估明年上路。財經專家李柏鋒昨(20)日在臉書發文，指出此次致命的車禍追根究柢非關年齡，日本、歐盟都已強制新車必須安裝AEB（自動緊急煞車），台灣的交通部到底還要睡多久？

李柏鋒說，這起致命車禍發生後，輿論皆指向質疑究竟70歲以上的老年人能不能開車，但若論年齡與駕駛資格，如果直接一刀切，會衍生出更多問題。他認為此次車禍不是駕駛年齡的問題，因為如果限制70歲以上的人不能再駕駛，再過十幾年，台灣很大比例的人，都會被這個限制卡住，因為台灣大部分的人都是老人了，說不定還包含你我。

他表示，限制駕駛年齡不是真正的解法，以居家環境為例，有老人居住的房子內就會有電梯，浴室也會有扶手等通用設計；反觀車子，不也是這樣嗎？李柏鋒認為，其實很多人在50歲以後，視力就已退化到不敢開車，所以應該朝向用科技解決老年駕駛的問題。

李柏鋒建議，老年駕駛的功能可先從輔助駕駛技術開始，最後當然就會朝向全自動駕駛的方向走。觀察國外，李柏鋒指出，日本早在2021年、歐盟也在2022年，已強制新車全部都要安裝AEB（自動緊急煞車），中國也即將邁入強制安裝階段，台灣的交通部到底還要睡多久？

他認為，今天駕駛不管年齡幾歲，都可以被這些安全科技所保護。例如開車開到一半心肌梗塞、疲勞駕駛、酒駕等，有時是故意、有時則是非自願，這些大多數的原因其實都跟年齡無關。若有車道居中、定速巡航、自動緊急煞車等輔助駕駛技術，車子就能在發生事故時自動停下來，這些技術不僅保護駕駛，更保護了其他用路人。

高齡駕駛 輔助駕駛 車禍

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