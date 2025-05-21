吃早餐、過馬路都會被撞！他痛批台灣交通像「絕命終結站」

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聯合新聞網／ 綜合報導
新北市三峽北大國小周邊發生重大車禍，被高速撞擊的機車支離破碎，一名網友感嘆近期發生的每一起車禍都像是「絕命終結站」。 聯合報系資料照
新北市三峽北大國小周邊發生重大車禍，被高速撞擊的機車支離破碎，一名網友感嘆近期發生的每一起車禍都像是「絕命終結站」。 聯合報系資料照

新北市三峽區19日發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成3死12傷慘劇，關於交通安全問題，再次引發網友熱議。一名網友發文，列舉出近期發生的嚴重事故，每次法官都是判「過失致死」，批評政府和交通部對交通安全毫無作為，並呼籲台灣學日本提高考照難度，發生車禍導致過失致死應「終身不得開車」。

一名男網友在Dcard發文，表示光是這禮拜就發生了兩起嚴重交通事故，除了新北市三峽區的車禍外，還有18日花蓮撞爛早餐店的事故，「吃個早餐都會被撞」；去年10月也曾發生一名15歲少年無照駕駛撞進麵店，造成3死悲劇。原PO形容每一起車禍都像電影「絕命終結站」，也感嘆台灣交通真的「沒救了」。

原PO表示，每次出事法官都判過失致死，酒駕撞人交個50萬，買台新車又是一尾活龍，難道人命只值50萬嗎？原PO更強調，政府和交通部毫無作為，只會到處設測速照相機，明明台灣測速照相機的密度是日本的673倍，車禍率卻是日本的12倍。他提議學習日本提高考駕照的難度，發生車禍過失致死應該終生不能開車，實施車庫法降低私家車，才能減少汽車事故率。

此文一出，不少網友也感嘆台灣交通「很恐怖」，「走在路上還要小心駕駛，年輕的人命就沒了，交通部這就是你想看到的嗎」、「現在真的不敢開車，很怕撞到也怕被撞，我這裡就常有轉向轉一半才打燈或轉完才打燈的，甚至開在警車前面也這樣」、「連吃早餐都要擔心被撞」。

也有網友提出台灣交通的各項問題，「因為駕照太好取得、部分路段設置有問題，以及相對應的懲罰過低，導致憾事頻發」、「測速真的沒有用，大家會在沒測速的那個區間加速加到爽」、「道路設計也都亂七八糟」、「說真的台灣駕照太好考，我考到駕照之後也是要在路上練很久才真的會開，但更多的是沒有自知之明的人」。

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