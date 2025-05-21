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三峽車禍 余翁返家繞路成疑點

聯合報／ 記者蔣永佑李定宇張策／連線報導
新北三峽前天發生重大車禍釀三死十二傷，民眾到現場獻花悼念，瀰漫哀傷氣氛。記者黃義書／攝影
新北三峽前天發生重大車禍釀三死十二傷，民眾到現場獻花悼念，瀰漫哀傷氣氛。記者黃義書／攝影

新北市三峽區前天發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成三死十二傷慘劇，檢警昨天完成初步蒐證，發現余翁肇事前曾在三峽區繞行，肇事路口並非返家路線，為何繞路後發生重大車禍，成為全案調查重點。

新北市交通局、警察局等單位昨現場會勘，認定余多項駕駛違規是主要肇因，包括禁止時段進入、闖紅燈、超速等。檢警昨也完成部分傷者及目擊者筆錄，並在余妻配合下進入余家蒐證，查扣余的慢性病藥物，將待余傷勢穩定後，偵詢釐清是身體不適或其他原因肇禍。

檢警連續兩天全面調閱沿路監視器，加上路旁汽、機車駕駛提供的行車記錄器畫面，大致完整還原余翁自國道駛下平面道路後，直到肇事衝出復興路一三二巷自撞復興路分隔島停下的全部行車路線。

昨網路流傳一段監視器畫面，余翁肇事前一刻，於國慶路口停等紅燈期間，曾倒車擦撞後車，隨即猛力加速左轉，進入國成街高速行駛後釀禍。檢警擴大追查發現，余翁駛下高速公路到國慶路口擦撞後車前，曾在三峽市區繞路好一陣子。

據余妻供稱，余事發前是從苗栗老家獨自開車要返回三峽北大特區的住處，但無論國慶路、國成街都不在他自北二高回住處的正常路線上；檢警認為余不直接回家卻在市區繞行，最後發生重大車禍，背後是否有其他原因或動機，有必要釐清。

據悉，余妻表示，丈夫雖有泌尿系統、糖尿病等常見老人慢性病，但身體還算不錯，對於臨時病發以致丈夫駕車失控的推測，持保留態度。

昨天上午警方鑑識人員也與運安會，聯手對余翁肇事的轎車進行勘查與蒐證，因該車已有近廿年車齡，檢警將借重運安會的專業，一併了解事故與車輛機械故障間的關聯。

案發現場昨天持續有民眾來致意，不少人痛哭失聲，也彼此相互安慰。記者李定宇／攝影
案發現場昨天持續有民眾來致意，不少人痛哭失聲，也彼此相互安慰。記者李定宇／攝影

民眾昨天自發性到事故現場悼念，獻花、寫卡片，擺上孩子們愛吃的零食與飲料，不少人哭紅眼，像是為無辜孩子辦的一場溫柔告別式。三名死者家屬也在下午回現場招魂，泣不成聲。

新北市長侯友宜昨再度慰問家屬，他說初步檢視事故區域，行人保護時相號誌、標線均正常，已責成團隊思考是否引入「行人優先區」概念，強化減速機制。

闖紅燈 車禍 行車記錄器 慢性病

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