三峽車禍肇事者跟侯友宜關係良好? 新北市府嚴正駁斥

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
網路傳出三峽車禍肇事者跟侯友宜關係良好，新北市府嚴正駁斥。圖／民眾提供
網路傳出三峽車禍肇事者跟侯友宜關係良好，新北市府嚴正駁斥。圖／民眾提供

三峽北大國小19日發生重大車禍，網路流傳「肇事者與市長侯友宜關係良好」等不實訊息，新北市政府夜間嚴正澄清，市長侯友宜從未與肇事駕駛有任何往來與交情，相關言論純屬杜撰、惡意抹黑。市府新聞局長李利貞表示，侯市長事發後兩天內四度親赴亞東醫院，探視傷者與家屬，慰問並感謝第一線醫護人員的努力，全程均以受害者福祉為優先，未曾與肇事者接觸，更無所謂「關係良好」一說。

李利貞強調，市府跨局處持續投入協助工作，包括心理關懷、醫療協調、善後處理與法律協助等，務求陪伴受害家庭度過難關。整起事故已交由司法機關深入調查，市府尊重司法並全力配合釐清真相。

對於部分網路帳號與社群名人散布不實連結、影射政治背景，新北市府呼籲社會大眾勿信謠、勿傳謠，惡意扭曲事實的言論不僅對受害者造成二次傷害，也無助事件釐清。市府將保留法律追訴權，嚴正遏止造謠歪風。

網路傳出三峽車禍肇事者跟侯友宜關係良好，新北市府嚴正駁斥。圖／民眾提供
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車禍

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