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三峽車禍太痛…駕駛換照年齡 擬下修至70歲

聯合報／ 記者胡瑞玲張曼蘋李成蔭／台北報導

交通部長陳世凱昨表示，未來高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，並新增實際訓練課程，未來三個月進行細部設計，預估明年上路。另推出三大政策，包含加嚴考照制度、針對違規或肇事者實施回訓制度、協助高齡者安全駕駛。

三峽重大車禍引發社會關注，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨表示，黨團近期啟動討論高齡駕駛各項制度法規精進、軟硬體提升教育再訓練等，盼從制度面解方下手，但也不能因為高齡，移動權就被剝奪。國民黨立委林沛祥則認為，有必要微調交通法規。

交通部統計，去年高齡者為肇事第一當事人交通事故高達五萬八八二二件，創近九年來新高，占整體事故的百分之十四點九，造成八二四人死亡，其中肇因以恍神、緊張和心不在焉等分心駕駛最多。行人零死亡推動聯盟昨呼籲，應強化駕駛人監理制度、恢復記點及檢舉制度、建立回訓機制。

陳世凱說，目前日本高齡駕駛每三年換照一次，滿七十歲以上指定駕駛學校參加高齡者講習，取得「高齡者講習終了證明書」；滿七十五歲以上指定駕駛學校參加高齡者講習，接受認知功能檢查及駕駛能力測驗。

陳世凱指出，未來將參考日本作法，修法把換照年齡下修至七十歲，加嚴認知功能測驗；有肇事紀錄者需完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程、體格檢查。目前七十歲以上有駕照者約一八二點六萬人，預估十年後，七十歲以上有駕照者約二七二萬人。

此外，現行六十五歲以上交通違規計點達三點者，公路局通知關懷，未來關懷對象將增「其他常見違規及事故第一當事人」。

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