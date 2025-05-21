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新聞眼／給孩童安全上學的路 何時成真？
新北三峽重大車禍發生在學校旁，放學路上永遠回不了家，意外令人悲傷。悲劇不只奪走三條生命，也留下無數破碎的心，民眾追思卡片寫「願你們的離開，成為改變的起點」，提醒著每一件車禍背後，都是制度與人心的破口。
車禍發生在放學時段，學生邊走邊聊，下一秒就被疾駛而來的車輛撞飛，目擊者形容「現場宛如一場恐怖攻擊」。交通官員曾說，做交通工程的人永遠都有一個夢，那就是「讓小朋友自己走路去上學」，說這是夢，因為真的很難達成。
近年各縣市政府將通學巷視為改善校園周邊秩序解方，但三峽車禍，肇事余姓老翁一路直闖通學巷，再好的交通政策，若配套和制度無法落實，仍是枉然，家長如何放手讓孩子自己走路上學？
政府推動通學巷、通學廊道，要給孩子安全回家的路，但相關號誌常淪擺設，執法難落實，新北事故地點就曾被議員指五年多來僅開出卅九張罰單，投機、僥倖心態的駕駛人，違停、闖入、超速亂象無所不在。
一輛轎車衝過路口造成的傷害，有時比殺人犯罪還嚴重，近年毒駕、酒駕層出不窮，高齡駕駛事故屢受關注，如何防範高風險駕駛上路，是政府必需正視的問題。
開車上路，不該一張證照就永遠有合法權利，需要自律與監管的社會責任。一旦駕駛人無法善盡責任，制度就該挺身而出，為其他用路人擋下風險。
一次悲慘事故，從中央到地方都該齊心正視高齡駕駛管理，更應全盤檢討通學環境，提出具體改善方案，無辜犧牲的生命才有價值，也才能還給孩子一條安全上學的路。
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