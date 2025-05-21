聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／給孩童安全上學的路 何時成真？

聯合報／ 本報記者葉德正王慧瑛

新北三峽重大車禍發生在學校旁，放學路上永遠回不了家，意外令人悲傷。悲劇不只奪走三條生命，也留下無數破碎的心，民眾追思卡片寫「願你們的離開，成為改變的起點」，提醒著每一件車禍背後，都是制度與人心的破口。

車禍發生在放學時段，學生邊走邊聊，下一秒就被疾駛而來的車輛撞飛，目擊者形容「現場宛如一場恐怖攻擊」。交通官員曾說，做交通工程的人永遠都有一個夢，那就是「讓小朋友自己走路去上學」，說這是夢，因為真的很難達成。

近年各縣市政府將通學巷視為改善校園周邊秩序解方，但三峽車禍，肇事余姓老翁一路直闖通學巷，再好的交通政策，若配套和制度無法落實，仍是枉然，家長如何放手讓孩子自己走路上學？

政府推動通學巷、通學廊道，要給孩子安全回家的路，但相關號誌常淪擺設，執法難落實，新北事故地點就曾被議員指五年多來僅開出卅九張罰單，投機、僥倖心態的駕駛人，違停、闖入、超速亂象無所不在。

一輛轎車衝過路口造成的傷害，有時比殺人犯罪還嚴重，近年毒駕、酒駕層出不窮，高齡駕駛事故屢受關注，如何防範高風險駕駛上路，是政府必需正視的問題。

開車上路，不該一張證照就永遠有合法權利，需要自律與監管的社會責任。一旦駕駛人無法善盡責任，制度就該挺身而出，為其他用路人擋下風險。

一次悲慘事故，從中央到地方都該齊心正視高齡駕駛管理，更應全盤檢討通學環境，提出具體改善方案，無辜犧牲的生命才有價值，也才能還給孩子一條安全上學的路。

高齡駕駛 違停 車禍 校園

延伸閱讀

113年高齡駕駛肇事5.8萬件 主要肇因分心恍神

三峽車禍3死憂肇事者脫產 律師跳出來：義務辦假扣押

讓學妹當「乾淨天使」....三峽車禍哀悼「獻體育服」 學生落淚：只想好好回家

憂三峽重大車禍重演 基市議員籲學區增設路阻

相關新聞

三峽車禍完成初步蒐證 檢警等肇事老翁甦醒

新北市三峽78歲余姓老翁開車高速衝撞肇事，造成3死12傷慘劇，在新北地檢署指派重大刑案專組檢察官進駐三峽警分局，漏夜偵辦...

三峽車禍3死憂肇事者脫產 律師跳出來：義務辦假扣押

三峽日前發生重大車禍，一名高齡駕駛衝撞學生與行人，奪走三條寶貴性命、重創多個家庭，引發社會震驚與悲痛。事發至今，不僅事故...

三峽車禍 余翁返家繞路成疑點

新北市三峽區前天發生余姓老翁開車高速衝撞人群造成三死十二傷慘劇，檢警昨天完成初步蒐證，發現余翁肇事前曾在三峽區繞行，肇事...

三峽車禍太痛…駕駛換照年齡 擬下修至70歲

交通部長陳世凱昨表示，未來高齡駕駛換照年齡將從七十五歲下修至七十歲，並新增實際訓練課程，未來三個月進行細部設計，預估明年...

全台5成駕駛潛藏「路怒症」 警促建危險駕駛資料庫

余姓老翁五年前曾開車衝上人行道撞傷推娃娃車婦人，前天倒車碰撞事故後加速離開時撞上人群，外界質疑肇逃釀禍。交通警官認為，根...

新聞眼／給孩童安全上學的路 何時成真？

新北三峽重大車禍發生在學校旁，放學路上永遠回不了家，意外令人悲傷。悲劇不只奪走三條生命，也留下無數破碎的心，民眾追思卡片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。