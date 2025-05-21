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駕照管理不該只針對高齡！專家疾呼：鎖定高風險駕駛

聯合報／ 記者胡瑞玲廖靜清葉德正／連線報導

高齡駕駛行車肇事引發討論，學者認為，高齡駕照管理不應只針對年齡，而是針對有重大違規紀錄的「高風險駕駛」，且若車聯網技術及先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）能盡早落實，許多交通事故就可能減少重大傷害。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，台灣邁入超高齡社會，未來高齡駕駛會愈來愈多，用七十歲年齡限制一刀切來管理，需有配套措施，高齡者交通移動是否有替代方案、公共運輸普及性及便利性，都須納入通盤考量。

他認為高齡者駕照管理應針對「高風險駕駛」，若高齡駕駛曾發生重大違規，駕照應用更積極或更嚴格方式管理，已有重大違規紀錄高齡者，不管是駕照管理或受訓方式，應有更強制作為。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔建議，交通部與經濟部應盡速將先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ），及車聯網技術實驗測試，盡速成為國家建設計畫，才有機會避免像三峽重大事故。

三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟說，六十五歲為老年人、八十五歲以上稱「老老人」，年齡是影響身體機能重要因素，但今年雙北世壯運有逾兩千位六十五歲以上「不老英雄」參賽，還有多位百歲人瑞共襄盛舉。她認為只要體能、認知功能無礙，就可保有駕駛權利。

交通學者黃台生也認為，高齡不一定代表危險，台灣進入超高齡化社會，高齡者事故必然上升，每一個案情況不同，別以偏該全貼標籤。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，建議參考國外依年齡級距給予不同換照頻率，政府應從醫療資料庫，分析國民身體變化，建立不同強度換照頻率。

高齡駕駛 車禍 交通事故

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