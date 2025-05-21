全台5成駕駛潛藏「路怒症」 警促建危險駕駛資料庫

余姓老翁五年前曾開車衝上人行道撞傷推娃娃車婦人，前天倒車碰撞事故後加速離開時撞上人群，外界質疑肇逃釀禍。交通警官認為，根據行車模式與目擊描述，不排除與「路怒症」有關，特徵包括情緒失控、攻擊性行車行為。

高雄市岡山警分局交通組長范振家說，「路怒症」非醫學上正式定義疾病，實務上被廣泛認定為導致危險駕駛主因之一。據日本岩手大學研究，資深駕駛、無事故經驗者及疲勞駕駛者為最易產生路怒行為三大群體，原因常見於塞車、交通違規他車干擾、喇叭聲音刺激，或突發危險情境。

范振家說，台北市立聯合醫院曾作過研究調查，約五成台灣駕駛為潛在路怒族，平日或許溫和，一握上方向盤便情緒失控，這類行為若未及早辨識、介入，極可能導致暴力駕駛、追撞報復等後果。

范振家認為，應結合監理所交通違規紀錄、法院前科資料及保險理賠紀錄，建立危險駕駛資料庫。針對有多次違規、肇事逃逸、違停紀錄駕駛人，列為重點關注對象，必要時暫停駕駛資格，要求接受再評估。

有危險駕駛紀錄者，結合交通行為心理評估，檢視是否有衝動控制障礙或其他潛在精神健康問題，此機制應納駕照換發審查，尤其針對高齡者。