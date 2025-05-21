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肇事翁曾衝人行道 撞傷母嬰

聯合報／ 記者李定宇王慧瑛葉德正／新北報導

新北市余姓老翁開車衝撞人群釀重大死傷，至昨晚仍在亞東醫院加護病房治療，生命徵象仍不穩定；余五年前就曾駕車衝上人行道撞傷人，三年前獲選三峽區模範父親接受表場，新北市社會局昨以此次車禍事故違反社會示範作用，取消余模範父親資格。

據了解，余曾在大同公司英國分公司任主管，退休後住三峽北大特區，兒女在國外，他常開車往返苗栗老家，在鄉下做簡單農務。親友說，余不喝酒，也當環保志工，形象滿健康。

新北市議員李宇翔昨在議會質詢，指余造成這麼大傷害，是否要取消模範父親資格；社會局表示，余是地方仕紳推薦區級模範父親，五年內無刑事紀錄即符合推薦資格。因模範父親需具有高度道德標準，此案違反社會示範作用，將取消資格。

當年推薦余當模範父親的三峽龍恩里里長黃家賢，曾去醫院關心余傷勢，並表示余疑似因心臟病才導致發生車禍，黃臉書昨被洗版，他一夜難眠，昨天不再多談。

余因胸腔積血並合併氣胸，醫師研判肺部遭嚴重擠壓與損傷，呼吸功能急遽惡化，昨天已再做一次手術。外界關注余是否心臟、腦部狀況而釀禍，對此醫生不多談，強調該做檢查都有做。

一名女子前晚在地方臉書社團發文，指五年前推嬰兒車走在三峽國慶路人行道上，遭轎車衝上人行道撞倒，社區前盆栽樹木也撞爛，所幸她和孩子僅受輕傷，當時警察測量地上痕跡至少一百公尺。「這件重大車禍，與五年前肇事者是同一人」。

對此余妻表示，五年前丈夫誤將煞車踩成油門才肇禍。

車禍 加護病房

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