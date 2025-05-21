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從不遲到的她被撞飛…三峽小兄妹痛失母親

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀張策王慧瑛／新北報導
新北三峽前天發生重大事故釀三死十二傷，死者洪姓婦人的機車被撞到扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。圖／聯合報系資料照片
新北三峽前天發生重大事故釀三死十二傷，死者洪姓婦人的機車被撞到扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。圖／聯合報系資料照片

新北市三峽重大車禍三名死者中，二人是三峽國中一年級同班女學生；另一名四十歲洪姓婦人是要去北大國小接讀小六的女兒遇死劫，孩子等不到媽媽，天人永隔。

洪姓少婦前天騎機車，肇事者余姓老翁當時駕車從她正後方高速撞擊，機車扭曲變形，洪傷重被送亞東醫院，搶救兩個多小時後不治，頭部重創、頸部骨折、氣血胸是致命傷。檢察官昨偕法醫到醫院相驗遺體，洪女父母、丈夫、公婆和一對兒女都在，神情哀痛，美滿家庭就此破碎。

北大國小校長劉文章說，車禍約發生在前天下午四時四分，學校下午四時十分放學，洪婦女兒就讀六○五班，當時尚未步出校門未目睹現場情況；老師發現女童媽媽放學十分鐘後都沒來接，心想「媽媽從來不會遲到」，擔心附近車禍危險就先送孩子回家。

洪女還有一名讀三峽國中二年級的兒子，事發後曾回現場找媽媽，一名清潔隊員正在協助清理現場，洪女兒子騎單車想進封鎖線被制止；清潔隊員描述，原以為國中生只是好奇圍觀，提醒繞路，對方回他「爸爸叫我來找媽媽，接妹妹回家」，還說「那輛黃黑色摩托車是我媽媽的」，讓他當下腦袋空白，心想家屬內心衝擊有多大。

因洪婦送醫時身分不明，當下家人都不知道她情況嚴重，直到晚間九時卅分才確認身分；丈夫已為兩名小孩請假數日平復情緒。

罹難者劉姓、吳姓少女是三峽國中七○一班同班同學，另一名並肩一同穿過人行道的張姓同學仍在土城醫院加護病房，班上昨天籠罩低氣壓。

三峽國中校長林武龍說，其中一名死者平常不走那段路，卻因想跟同學作伴，當時有說有笑一起走著過馬路，不幸遇上意外。

林武龍說，兩名罹難學生平時表現優異，課業出色，也樂於發表意見，常引導同學參與班級活動，是老師眼中懂事、同儕間受歡迎的孩子，「是能讓班級變得更有凝聚力的學生，真的很可惜」。

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