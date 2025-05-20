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三峽車禍震驚全台…機車騎士慌「停紅燈狂盯後照鏡」 苦主：催到90還是被撞

聯合新聞網／ 綜合報導
機車騎士情境示意圖。圖／Ingimage
機車騎士情境示意圖。圖／Ingimage

新北市三峽區於5月19日下午發生一起嚴重車禍，78歲余姓男子駕駛自小客車在北大國小附近高速衝撞放學人潮，造成3人死亡、12人受傷。事故發生後，余男對醫護人員表示「不記得了」後陷入昏迷，目前仍在加護病房搶救中。撞擊畫面在社群瘋傳，嚇壞不少民眾，其中一名機車騎士直呼「害我現在騎車停紅綠燈一定盯著照後鏡」。

PTT八卦板鄉民分享身邊案例，表示「三峽重大車禍案，好幾個家庭就這樣毀了…之前我一個同事被撞，可以說除了位同事的人生，連他家人的人生也跟著賠掉了！肇事者也沒辦法負責什麼…害我現在騎車停紅綠燈一定盯著照後鏡！有什麼異狀至少來得及催油門逃走」，他也提出質疑「我們為什麼要活得這麼提心吊膽…這幾年台灣到底怎麼了？」

網友們紛紛回應，「我每次都會看，不對勁我就要闖紅燈了」、「我看在台灣身體要練習倒著騎車才安全」，更有苦主回憶「我之前時速60騎在機車道上莫名奇妙被後面汽車撞，開車開到睡著，還好我有看後照鏡，看到一台高速車衝過來，我直接油門催到90還是被撞」。

不少人直言，「我算過，5秒在30公尺外怎麼閃？」、「如果你在車陣裡，你催油門是要能逃去哪？棄車逃走比較實際」，還有人提出質疑「就問你能盯多久？哪個意外不是發生在鬆懈的一秒」、「不要只看後照鏡 前左右殺來的照樣有」、「你的機車加速0-100可以多快？」

回顧事故發生前，余男在國慶路與學成路口等紅燈時，曾兩度倒車撞擊後方車輛，隨後加速駛離，進入國成街與國光街口時，衝撞停等紅燈的機車及行人，最終撞上復興路132巷的分隔島才停下。事發當時正逢放學時段，路口啟動「行人保護時相模式」，專供行人通行，未料余男駕車高速衝撞，造成嚴重傷亡。

余男的妻子表示，丈夫有糖尿病和泌尿系統疾病，近期身體狀況不佳，推測可能因踩錯油門導致事故。她強調，丈夫沒有心血管相關的疾病，平時也注重保養，案發當天中午還曾打電話報平安。

目前，警方初步排除酒駕與毒駕，詳細肇事原因仍待釐清，已依過失致死罪嫌對余男立案偵辦。這起事故引發社會對高齡駕駛安全性的廣泛關注，呼籲檢討高齡駕駛的管理制度，建議強化駕照換發機制、定期健康檢查，以及提供高齡者替代交通工具等措施。

高齡駕駛 車禍 機車騎士 PTT

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