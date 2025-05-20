三峽車禍3死憂肇事者脫產 律師跳出來：義務辦假扣押

三峽日前發生重大車禍，一名高齡駕駛衝撞學生與行人，奪走三條寶貴性命、重創多個家庭，引發社會震驚與悲痛。事發至今，不僅事故本身引發關注，後續的法律程序也成為焦點。不少家屬與民眾擔心肇事者可能轉移財產，導致未來即使勝訴也難以獲得賠償。

對此，「鼎川法律事務所」今發布聲明指出，目前正與時間賽跑，提醒所有受害者與家屬，務必及早啟動法律程序，並將義務幫忙聲請假扣押，以避免肇事人轉移資產，形成日後求償困難的「紙上勝訴」。律師梁維澤表示，儘管勝訴判決具法律效力，但若未能及時凍結相關財產，恐淪為一紙空文。