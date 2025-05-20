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三峽車禍3死憂肇事者脫產 律師跳出來：義務辦假扣押

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天案發現場陸續有民眾到現場擺放鮮花、糖果、飲料、娃娃等各式物品紀念往生者。記者李定宇／攝影
今天案發現場陸續有民眾到現場擺放鮮花、糖果、飲料、娃娃等各式物品紀念往生者。記者李定宇／攝影

三峽日前發生重大車禍，一名高齡駕駛衝撞學生與行人，奪走三條寶貴性命、重創多個家庭，引發社會震驚與悲痛。事發至今，不僅事故本身引發關注，後續的法律程序也成為焦點。不少家屬與民眾擔心肇事者可能轉移財產，導致未來即使勝訴也難以獲得賠償。

對此，「鼎川法律事務所」今發布聲明指出，目前正與時間賽跑，提醒所有受害者與家屬，務必及早啟動法律程序，並將義務幫忙聲請假扣押，以避免肇事人轉移資產，形成日後求償困難的「紙上勝訴」。律師梁維澤表示，儘管勝訴判決具法律效力，但若未能及時凍結相關財產，恐淪為一紙空文。

律師強調，這起事故帶來的不僅是家庭的創痛，更可能延伸為長期法律糾紛。假扣押雖非萬能，但卻是保障債權實現的第一道防線。他呼籲相關家屬盡速與律師聯繫，由專業法律團隊協助辦理相關程序，爭取未來可能的賠償與正義。律師事務所也在聲明最後向受害者喊話：「您並不孤單，正義將與您同行。」網友則紛紛表達感謝協助之義。

鼎川法律事務所發布聲明目前正與時間賽跑，提醒所有受害者與家屬，務必及早啟動法律程序聲請假扣押。圖／臉書社團翻攝
鼎川法律事務所發布聲明目前正與時間賽跑，提醒所有受害者與家屬，務必及早啟動法律程序聲請假扣押。圖／臉書社團翻攝

車禍

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