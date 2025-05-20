憂三峽重大車禍重演 基市議員籲學區增設路阻

新北市三峽區一所小學旁路口昨天發生3死12傷車禍，基隆市議會今天聽取基市府交通處業務報告，市議員陳冠羽和張之豪都要求全面盤點學校周邊交通設施，避免悲劇發生。交通處長陳耀川表示，三峽車禍畫面讓人看了怵目驚心，將與教育處、警察局研議改善交通設施及加強執法。

78歲余姓老翁昨天下午放學時段，在三峽的道路開車發生多起車禍並逃逸，其中在國成路、國光街口，先高速衝撞前方停等紅燈的機車，再闖紅燈撞擊綠燈過馬路的學生和民眾，共造成3人死亡，12人受傷，余姓老翁也重傷住院。

陳冠羽在議會表示，三峽這件車禍現場，路口已經有標線型人行道、實體人行道、行人專用時相和縮減路寬，仍然出現重大死亡車禍。基隆市學區類似路型道路很多，還缺少人行道、沒有設置減速平台、減速彎、減速標線等庇護設施，更加不安全。

他舉新竹縣推通學區限速要降低到30公里，違規加重裁罰。台北市也在學區行人穿越線加畫黃色方格，提醒駕駛人注意，試辦效果良好，要求交通處全面盤點學校周邊150至500公尺的交通設施改善，不要等工務處慢慢做好人行道，曠日廢時。

張之豪要求市府在通學區交通密集或主要幹道處，人行道路口設置路阻石柱，讓行人多一分保障，在硬體設施上直接改善，保護學童安全。 家長看到市府有些作為，對學生上下學路交通安全也會少一點擔憂。

陳耀川表示，基隆已有在做通學區步道，有關通學區周邊路口號誌、標線標誌及速限設施整理等工作，會與教育處和警察局討論，趕快設法預防類似事件發生。

教育處表示，目前已爭取中央補助，編列總經費1.2億元，規畫全市7區共14處通舉步道，包括人行道路面改善，畫設家長停等區、學生與車流動線調整，讓孩子們通學道路能夠更安全。