讓學妹當「乾淨天使」....三峽車禍哀悼「獻體育服」 學生落淚：只想好好回家
新北市三峽北大國小外重大車禍釀多人死傷，其中三峽國中生2死、7傷。許多學生今天放學後回到現場獻花、送零食，還有學姐獻上新體育服，要讓兩位學妹「做個乾乾淨淨的天使」。
三峽區北大國小外昨天下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。事故現場附近的機車行老闆聽聞巨響，即趕往現場疏導交通，避免二次事故，他受訪時紅著眼眶說，非常不捨，他只是盡力做能做的事情。
今天下午4時許，民眾自發性舉辦追思會，為逝者祈福，為傷者集氣，也為所有受驚的孩子與家庭送上關心與陪伴，眾人紛紛帶著花束、娃娃與零食抵達現場，有人雙手合十祈福、有人牽手圍圈禱告，為逝者哀悼，並盼傷者早日康復。
許多三峽國中學生放學後到場哀悼，有學生激動落淚，強調「我們就只是想要放學，從學校好好地回家」。
有學生帶著兩套全新的運動服到現場，紙條上寫著「兩位學妹，學姐知道祢們身上的衣服需要換了，所以去買了兩套新體育服給兩位學妹，讓祢們做個乾乾淨淨的天使」。
三峽國中表示，2名學生突然離世，讓師長及同學們感到非常沉痛，校方全力陪伴家屬與學生，共同度過這段極為艱難的時刻，也期盼社會給予最大關懷與體諒。
校方表示，今天啟動輔導機制，分批針對學生與教職員工進行安心宣講，也請導師注意學生狀況，即時回報以給予協助。
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