113年高齡駕駛肇事5.8萬件 主要肇因分心恍神

新北三峽昨天發生嚴重車禍釀死傷，根據交通部統計，去年高齡駕駛肇事共5萬8822件，主要肇因是分心駕駛，其次則是其他不當駕車行為、闖紅燈直行等。

新北三峽昨天發生3死12傷車禍，78歲余姓駕駛事前涉嫌肇事逃逸，高速駛離時又釀成這起重大事故。

根據交通部統計，民國113年高齡駕駛肇事致死件數共有740件，造成824人死亡；高齡者為第一當事人肇事則有5萬8822件，占整體事故比例14.9%。

交通部表示，去年高齡者第一當事人汽車駕駛主要肇因是恍神、緊張、心不在焉分心駕駛，其次則是其他不當駕車行為，闖紅燈直行排名第3，車輛未依規定暫停讓行人先行排名第4。

交通部長陳世凱今天在記者會中表示，不希望外界對於高齡者駕駛有誤解或誤會，台灣已經進入超高齡社會，每個人都會老，都有行的需求，要讓高齡者可以更安全駕駛。