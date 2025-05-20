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新北議會為三峽車禍默哀 民代批「市府狂拆天橋」：要人走虎口

中央社／ 新北20日電
新北市三峽區北大國民小學外發生多人死傷重大車禍，新北市議會今天進行默哀後，國民黨議員周勝考表示，馬路如虎口，市府近年狂拆天橋及地下道，就是要行人走虎口。圖／聯合報系資料照片
新北市三峽區北大國民小學外發生多人死傷重大車禍，新北市議會今天進行默哀後，國民黨議員周勝考表示，馬路如虎口，市府近年狂拆天橋及地下道，就是要行人走虎口。圖／聯合報系資料照片

新北市三峽區北大國民小學外發生多人死傷重大車禍，新北市議會今天進行默哀後，國民黨議員周勝考表示，馬路如虎口，市府近年狂拆天橋及地下道，就是要行人走虎口。

新北市議會今天進行業務質詢時，由於三峽昨天發生多人死傷的重大車禍，各黨籍議員紛提出質詢，在議員周勝考要求下，現場官員及議員都起立默哀。

周勝考表示，他為被害的學生及家長感到痛心，大家都知道馬路如虎口，但市府近年來狂拆天橋及地下道，就是要讓大家走虎口，行人在斑馬線上仍可能遇到車子剎車失靈等狀況，因此，就算是走斑馬線，對行人而言仍是危險的。

他還以市府將拆除府中商圈的天橋為例，政府斥資興建天橋，卻因不積極維護而把天橋拆了，要讓行人改走斑馬線（行人穿越道）過馬路，甚至還把國中小前的天橋拆除，若未來發生同樣有學生死亡的悲劇，這個責任就要市府來負。

工務局表示，積極推動城市減法工程，於今年1月18日拆除完成土城區中華陸橋，是新北市升格以來拆除的第58座人行陸橋，全市剩下96座人行陸橋。

養工處表示，持續定期函請各區公所檢討轄內各陸橋狀況，若使用率不高且平面行穿線已經設置完善之路口，得著手進行存廢評估。

養工處表示，陸橋存廢評估時，會邀集里長、議員、附近學校與市府相關單位現地會勘，確認平面行穿系統安全無虞後再進行試封閉，同時蒐集民眾意見，最後才執行拆除工程。至於板橋區府中遊龍陸橋存廢，也會依相關流程辦理。

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