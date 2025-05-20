三峽車禍完成初步蒐證 檢警等肇事老翁甦醒

新北市三峽78歲余姓老翁開車高速衝撞肇事，造成3死12傷慘劇，在新北地檢署指派重大刑案專組檢察官進駐三峽警分局，漏夜偵辦下，檢警已完成初步蒐證，發現存有部分疑點，將留待余翁手術甦醒後，接受警詢才能還原真相。

據了解，警方目前已完成蒐證的部分，包括余翁駛下北二高以後，直到自撞分隔島停下的沿線監視器和民眾行車紀錄器畫面，余翁肇事前後的完整行車路線已大致還原。

另外，警方也在檢方指揮下，漏夜詢問完成部分輕傷被害人、目擊者筆錄，以及在余妻協助下，對於余翁生活近況和相關病史進行了解，查明有無其他原因造成他衝動駕車，或開車途中身體不適釀禍。

據悉，余妻表示，丈夫雖有常見老人慢性病，但身體還算不錯，對於行駛途中突然臨時病發，以致丈夫駕車失控的說法予以保留。目前檢警也已排除余翁酒駕、毒駕的可能。

今天上午，警方鑑識人員也與運安會，共同對余翁肇事的轎車勘查、蒐證，帶回行車電腦加以分析，因該車也有近20年車齡，檢警也將借重運安會高度科技專業，了解事故與車輛機械故障的關聯。